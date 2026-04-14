Piero Corvetto responderá ante la Policía anticorrupción: jefe de la ONPE es citado a declarar este viernes

Piero Corvetto responderá ante la Policía anticorrupción: jefe de la ONPE es citado a declarar este viernes

Tras la demora y fallas en la entrega del material electoral el domingo 12, la Dirección contra la Corrupción de la PNP citó al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, para declarar este viernes a las 3.00 p. m.

Corvetto ya se ha pronunciado sobre el tema ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026: SEGUNDA JORNADA DE VOTACIÓN SE REALIZA HOY | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Resaltó que se trataba de “la elección más compleja de historia” y reconoció que “se ha cometido una falla en el caso de 13 locales”, lo que comprometió a un número importante de lectores.

“Pedimos las disculpas del caso. Es un hecho que en ONPE no se volverá a repetir”, expresó.

Añadió que tras las coordinaciones se pudo realizar una elección complementaria. “ONPE ha actuado en todo momento con profesionalismo e integridad y los resultados que se encuentran en la página web son el fiel reflejo de la voluntad popular. Los resultados sostenido en cada una de las actas”, resaltó.

"El problema se ha suscitado en la gerencia de gestión electoral y en la subgerencia de producción electoral (…) Esta elección generaba retos, dificultades, elementos que construía un escenario complejo y que desde la ONPE lo hemos abordado bien", dijo.

El último lunes 13, la Dircocor arrestó a José Samamé luego que el Ministerio Público iniciara las indagaciones para identificar a los autores de la frustrada elección en 211 mesas de sufragio en Lima Metropolitana.

Al ser interrogado, Samamé responsabilizó al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, debido a que su función correspondía en hacer un seguimiento a la ejecución del contrato por parte de Servicios Generales Galaga, empresa de transporte contratada por S/36,9 millones para que distribuya el material electoral. Los vehículos nunca llegaron y afectaron a 52.261 electores.

JNE denuncia penalmente a Piero Corvetto, trabajadores de la ONPE y representante de la empresa Galaga

Tras lo ocurrido, la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a tres trabajadores de la ONPE y al representante de la empresa Galaga.

La denuncia se realizó por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, contra la administración pública (omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) y por el delito electoral por obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

El recurso legal interpuesto ante la Fiscalía también alcanza al gerente de la Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, Ricardo Saavedra Mavila; al gerente de Administración, Edward Alarcón González; al detenido exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, y al presentante legal de la empresa Gagala, Juan Alvarado Pfuyo.