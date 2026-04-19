Ramón Pajuelo: “En las regiones se ve a Lima no como el enemigo, pero sí como alguien al que hay que poner un freno”

Estas son las primeras elecciones sin la influencia de los movimientos regionales. ¿Cuánto ha movido el escenario esta circunstancia?

Desde arriba hay nuevas reglas de juego que han implicado frenar un poco a los movimientos regionales. Y, además, como son elecciones presidenciales, la participación de movimientos regionales ha estado muy limitada. Pero no así el voto, no la respuesta territorial.

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El caso de La Libertad es interesante, porque durante mucho tiempo hubo un liderazgo importante de APP de César Acuña. Sin embargo, hoy no ha pasado a la valla electoral y ha sido desplazado por Un Camino Diferente, el movimiento de la señora Rosario Hernández. Digamos, un caudillo reemplaza a otro.

Hay que volver un poquito atrás. En mi opinión, el conjunto del sistema político peruano está cerrando un ciclo con estas elecciones. No es casual que aparezca Belmont. Con Belmont empezó el ciclo que estamos cerrando ahora. Él fue el primer outsider a fines de los ochentas, y fue elegido y reelegido alcalde, y luego congresista. Y con Belmont se abrió un ciclo de funcionamiento de la política peruana y de la democracia en medio de una tremenda crisis de representación política, que implica que no hay partidos. Esa crisis yo creo que ha tenido en el Perú tres momentos. Uno, el fujimorismo en los noventas. La destrucción del sistema de partidos. Dos, esta extraña democracia sin partidos a la cual se refirió Martín Tanaka, que duró desde el 2000 hasta el 2016, después del fujimorismo. Y el tercer momento, de crisis política muy fuerte, con la hegemonía de una coalición, es lo que hemos visto desde el 2016 con la sucesión de tantos presidentes. Entonces, estamos llegando al fin de este ciclo y no sabemos bien qué va a seguir. Las elecciones actuales expresan algunas cosas en relación a esto. Sobre todo, cómo vota la gente. Y ahí entra tu pregunta por los territorios. Es una cosa muy compleja. Hay que averiguar cómo establece la gente ideas, nociones de confianza política. El dato allí, en mi opinión, en el contexto de este cambio, es que la gente ya no vota por razones programáticas, sino por una mezcla muy maleable de temores, de expectativas e ilusiones.

¿Y cuánto peso tiene en este nuevo escenario la economía? Por ejemplo, el norte del país tiene agroexportación, pero también tiene minería ilegal.

La economía está vinculada a las expectativas de progreso personal, del futuro de los hijos. Es fundamental, es clave la economía. Es uno de los factores estructurales que organiza significados. Y es clave cómo estos significados desarrollan expectativas para pegarse a la propuesta de un candidato a quien uno quiere sentir como un igual. Por eso hablo de la identificación. Ese es el fenómeno de Pedro Castillo en esencia. Allí hubo una identificación muy fuerte. Esa identificación está cruzada por factores que siguen ordenando la vida social en el Perú. Uno de ellos es obviamente la distancia entre Lima y provincias. Otro de ellos es la distancia entre lo urbano y lo rural. Otro de ellos es la distancia más bien clasista entre ricos y pobres. Y otro es la distancia sociocultural entre blancos, cholos e indios.

Mencionaste el caso de Castillo, que explica de alguna manera el voto por Roberto Sánchez. Pero si uno mira el norte en este momento, la identificación con el fujimorismo es muy alta. Y no es la primera vez. ¿Por qué?

En los territorios está entrando en juego un factor estrictamente geográfico-territorial de diferencias, que atraviesa distintas zonas de desarrollo y de expectativas. En el norte tú ves un voto a favor de Keiko Fukimori, pero no en la sierra norte. Ahí hay un quiebre. En Lima ves un voto distinto en el Callao y un voto distinto en Lima. Hay también un quiebre. Y obviamente en el sur andino. En la propia Amazonía hay una división entre las regiones centrales, de más empuje últimamente, frente a otras históricamente fuertes como Loreto y Ucayali. Entonces, las lógicas del voto se van organizando por estas diferencias tan fuertes, es una manera de sentirnos peruanos atravesada por nociones de diferencia, de distancia y de reclamos. Uno de esos reclamos históricos es un reclamo territorial. Las regiones y las provincias contra lo que ven como un abuso histórico en el Perú, que es el abuso de Lima. Y eso ha salido ahora. Entonces, en este escenario, distintas regiones van configurando panoramas diferentes. Uno de ellos es el norte, del cual tú hablabas, sacudido por un desarrollo desbocado, con minería ilegal, criminalidad, y con el quiebre de uno de los grandes partidos políticos en el Perú, el APRA, que acabó siendo reemplazado por Acuña y su red de poder. Y ahora fue contestado por otro grupo más pequeño, el de la familia de Fernández, el hermano y la hermana. Y ojo, no lo reemplazan. Son la evidencia de lo mismo en realidad.

Junín también tiene una dinámica interesante. Es una de las regiones con más movimientos regionales. Crearon 23 movimientos regionales entre el 2002 y el 2022. ¿De dónde sale esta vida política tan intensa?

En Junín hubo un estallido de organizaciones políticas que responden a la moda de la política como negocio. Y su idea era administrar los poderes locales, gobiernos regionales, municipios, y eventualmente saltar a lo nacional, que fue el gran logro de Perú Libre. Pero ahora están pagando de alguna manera en Junín el costo de ese salto y de todo lo que ocurrió después, con el voto por Keiko Fujimori.

Claro, si uno ve el resultado de la elección en Junín, el partido de Cerrón pierde totalmente su fuerza. Pero incluso otros partidos como Renovación o APP, que habían llegado a alianzas con líderes regionales, como Dimas Aliaga o Arnoldo Malma, tienen escasos votos.

Es que hay un desenchufe entre estos movimientos regionales y locales, que son, insisto, propiedad de caudillos y de dueños de inscripciones, y las expectativas que la gente va elaborando en este contexto de temores y de esperanzas y de ilusiones. Hay un desenchufe y eso se nota claramente en Junín, con este resultado. Los movimientos regionales y locales enfrentan una situación de freno. Surgieron con mucho éxito después de Fujimori, desde inicios de este siglo. Y en el contexto del proceso de descentralización se multiplicaron. Pero no han logrado consolidarse como plataformas políticas y programáticas.

Aunque sí llegaron a tener presencia nacional.

Sí llegaron a tener. Pero APP y Perú Libre son como la excepción. Son los casos raros que lograron saltar de lo local y regional a lo nacional. Pero ahora ese salto está teniendo el límite mayor, que es la desaparición en la inscripción. Frente a esto, vemos más bien un auge de una regionalización desde abajo. La gente en sus territorios, en las regiones, en sus localidades, ha logrado desarrollar nociones de identidad regional y local más fuertes. Y ahí pone a Lima como, no el enemigo, pero sí el dominante del que hay que desconfiar. Y al cual hay que poner un freno.

Revisemos otro caso, el de Loreto. Hasta fines de la primera década de este siglo, tenía una influencia muy fuerte de líderes de izquierda, que recogían lo que había hecho el Frente Patriótico al oponerse al fujimorato, pero hoy votan por el fujimorismo.

Lo de Loreto y toda la Amazonía ocurre en el contexto del quiebre del peso de los ingresos por el petróleo, que organizó todo un mundo en efervescencia, en ascenso, y en el cual surgió cierta sociedad civil, pero que resultó siendo muy débil para poder asumir proyectos de desarrollo regional. Esto ha terminado arrastrando lo que teníamos de una izquierda regional, como el Frente Patriótico de Loreto, y la importancia que tuvo. Aun así, estamos en un momento de fuerte dinamismo. Toda la Amazonía es una zona de fuerte urbanización reciente, de nuevas economías locales, algunas legales, otras no. Entonces, tenemos sentidos de voto distintos entre Loreto, Ucayali y el resto de regiones amazónicas.

En el caso de Loreto hay un sector conservador que se está fortaleciendo, y es un conservador distinto al de Lima, porque el de Lima está ligado a sus creencias religiosas, a la moral, en cambio el de la selva se opone a las ONGs ambientalistas que tienen una mirada crítica de la explotación del petróleo.

Mientras que en Lima sigue habiendo un fuerte conservadurismo sociocultural relacionado a la religión, a la familia, pegado con el ascenso de una nueva derecha, en otros lugares del país hay también un sentido conservador, como en la Amazonía y el sur andino, que está vinculado a la necesidad de conservar lo que han conseguido en términos de mejora económica. Hay nuevos sectores económicos en ascenso, en las regiones amazónicas y en el sur andino, en relación a negocios como el turismo, el boom de la minería, la minería ilegal, el boom de comercio y servicios. Y estos sectores de clases medias son más conservadores.

Obviamente Fuerza Popular encarna ese sentimiento conservador.

Claro. Pero hay diferencias regionales, en esta configuración de las lógicas de voto en unos y otros lugares. Y lo nuevo es que en la Amazonía sale un voto por Sánchez, donde antes todo era un feudo del fujimorismo. Y en el sur andino sale un voto, que ya no responde a una exigencia de cambio, por López Aliaga.

Ahora, si uno se pone frente al mapa de la votación, ve un lunar, Arequipa, que ha votado por Jorge Nieto, un hombre de centro.

En Arequipa el voto por Nieto es un voto urbano. El centro urbano metropolitano de Arequipa concentra casi el 80% del total de la población de la región. Pero si tú ves el voto de las provincias de Arequipa, ese es por Sánchez. Las provincias arequipeñas, que son las que tienen una demanda de exclusión y de cambios, votan por Sánchez.