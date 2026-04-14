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Política

Elecciones 2026:  Resultados oficiales de ONPE al 75% ya superaron el conteo rápido de Datum

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha superado a Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) en el conteo oficial de la ONPE. Esto a pesar de que Datum lo posicionaba en quinto lugar.

Resultados de ONPE al 75% comienzan a mostrar diferencias con lo proyectado por Datum | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Resultados de ONPE al 75% comienzan a mostrar diferencias con lo proyectado por Datum | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa. Con el 75% de actas procesadas, los resultados comienzan a diferir de lo proyectado por la encuestadora Datum en su conteo rápido. Según los resultados oficiales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se mantienen en el primer y segundo lugar, respectivamente, tal como lo señaló la encuestadora. No obstante, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ya superó a Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), a diferencia de la proyección de Datum.

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Según Datum, la proyección final ubicaba a Roberto Sánchez en el quinto lugar. Sin embargo, el congresista ya se posiciona en el cuarto puesto. Con cerca del 25% de actas aún por procesar, Sánchez se encuentra aproximadamente a 235 mil votos de Jorge Nieto y a 350 mil de López Aliaga.

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Cabe señalar que, para establecer una comparación objetiva y precisa entre lo reportado por la encuestadora y los resultados oficiales, es necesario esperar a que el procesamiento de actas de la ONPE alcance el 100%. Con un cuarto de actas aún pendiente, la tendencia confirma que existen variaciones entre lo estimado por Datum y los datos oficiales.

Como dato adicional a tener en cuenta, regiones como Cajamarca y Amazonas —donde Sánchez se posiciona en el primer lugar con amplia diferencia— apenas han sido procesadas al 50%, por lo que esto podría marcar una tendencia favorable para el candidato de Juntos por el Perú.

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Conteo rápido de IPSOS coloca a Roberto Sánchez en segundo lugar: empata técnicamente con Nieto y López Aliaga

Según el conteo rápido de Ipsos al 95%, realizado por encargo de la asociación civil Transparencia, el segundo lugar mantiene un empate técnico entre Roberto Sánchez, Jorge Nieto y Rafael López Aliaga. El estudio estadístico otorga una ligera ventaja al candidato de Juntos por el Perú, con 12,4%. López Aliaga alcanza 11,3% y Nieto, 10,7%.

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El primer lugar, tal como proyecta el conteo oficial de la ONPE, corresponde a la candidata fujimorista Keiko Fujimori, quien obtiene 17,1% en esta medición de Ipsos.

Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, señaló que solo el primer lugar está definido. Sin embargo, indicó que el segundo puesto sigue en disputa entre los candidatos en empate técnico. Añadió que el sistema de la ONPE recibe primero las actas de Lima Metropolitana y de las capitales de región, por lo que no necesariamente habrá una coincidencia total entre la proyección presentada y los resultados finales.

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