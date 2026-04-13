Resultados a boca de urna dejan en suspenso el pase a segunda vuelta

Si existe una certeza frente al escenario posterior al 12 de abril, es que Keiko Fujimori disputará por cuarta vez una segunda vuelta por la presidencia del Perú. La incógnita hasta el cierre de esta edición es quién será su contendiente. Según los resultados a boca de urna de Ipsos y Datum, podrían ser Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Rafael López Aliaga.

Ambas encuestadoras difieren notoriamente en el segundo puesto. Ipsos coloca primero a Keiko Fujimori con 16,6%. Le siguen Roberto Sánchez con 12,1%, Ricardo Belmont con 11,8% y Rafael López Aliaga con 11%.

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Por su lado, Datum le da a la lideresa del fujimorismo el 16,8% y al candidato de Renovación Popular el 12,9%. Por debajo aparecen Jorge Nieto con 11,6%, Belmont con 10,1% y Sánchez con 9,4%.

Desde el lado oficial, los resultados de la ONPE aún no son representativos, considerando que lo primero que ingresa es de Lima Metropolitana, Callao y ciudades de la costa cercana a la capital. Con la última actualización (11.47 p. m.) al 33,3% de actas contabilizadas, Rafael López Aliaga tiene 1.117.942 votos (17,7%), Keiko Fujimori 1.089.686 (17,2%), Jorge Nieto 911.858 (14,4%), Ricardo Belmont 581.300 (9,2%), Carlos Álvarez 562.128 (8,9%), Alfonso López Chau 458.117 (7,2%), Roberto Sánchez 303.719 (4,8%), Marisol Pérez Tello 269.476 (4,2%) y Carlos Espá 245.877 (3,8%).

Discrepancias por ampliación

La decisión de la ONPE de ampliar el horario de votación para los locales que no fueron abiertos, generó que el Pacto Ético Electoral instará a las encuestadoras a no publicar otros sondeos.

En esa línea, la asociación civil Transparencia anunció que no difundirá los resultados de conteo rápido de Ipsos hasta las 6.00 p. m. de hoy, hora en que concluirán las nuevas votaciones. Calificaron la situación como atípica y que la cantidad de electores faltantes podría definir quiénes pasen a segunda vuelta.

Sin embargo, esta excepcionalidad no ha sido bien vista por algunos actores políticos. Por ejemplo, la congresista Ruth Luque calificó la decisión como grave porque este grupo votará conociendo los resultados anticipadamente.

“El problema de instalación de mesas no parece ser demasiado distinto a otra elecciones. La responsabilidad de ONPE no debería distorsionar las elecciones. El voto debe ser libre y espontáneo y esto ya no está garantizado pues se abre una votación condicionada a los múltiples bocas de urna y conteos”, señaló.

Similar posición adoptó Edward Málaga, quien también va a la reelección. Para él, los que voten hoy irán con un “claro sesgo” y pidió que se realicen nuevos comicios.

El investigador José Saldaña consideró que se está creando la figura de un “súper votante” sobre el resto, ya que estos contarán con “información privilegiada” sobre los que podrían ir a segunda vuelta.

Por su parte, el abogado Fernando Loayza sostuvo que el JNE está sentando un precedente que puede romper el principio de neutralidad y podría derivar a que se judicialicen las elecciones. “Con lo terrible que es dejar a 60 mil personas sin votar, es peor afectar el proceso electoral en su totalidad”, subrayó.

Una posición distinta tiene el profesor del sufragio. Departamento de Derecho de la PUCP, Andrés Calderón, que si bien calificó la medida como “controversial”, la vio necesaria para proteger el derecho al voto y mitigar suspicacias sobre la ONPE.

Cabe precisar que lo dispuesto por el organismo electoral va en la línea al pedido que hizo ayer en la tarde Fuerza Popular. En medio de los cuestionamientos a Piero Corvetto, solicitaron que la votación se extienda hasta este lunes.

Rafael López Aliaga hizo la misma solicitud de ampliar el sufragio porque hay personas del “extranjero y provincia” que han viajado para votar. Además, convocaron a sus simpatizantes a realizar un plantón para denunciar fraude.

Fraudistas aprovechan situación

Un grupo de aproximadamente 100 ciudadanos se movilizaron en la noche hasta los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones con pancartas y banderas para pedir la detención de Piero Corvetto y recurrir a la falsa narrativa del fraude.

En uno de sus mensajes señalaban que “1 millón de limeños no votaron”, pero la cifra actualizada de la ONPE reportaba que el número real es de 52.261 electores. En el lugar se observó a personas vinculadas al grupo violentista La Resistencia.

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, fue uno de los primeros en marcar posición y criticar que se recurra a decir fraude sin prueba alguna.

“Yo soy un político responsable. Si no tengo evidencias y pruebas, no puedo pronunciar palabras de ese calibre. Quien las pronuncie que haga bien al país de entregar sus pruebas y si no, que se calle la boca”, dijo.

El candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, también marcó posición en contra de intentar desestabilizar el proceso electoral. “Los tambores de fraude empiezan a sonar, no permitamos que se violente la voluntad popular. El Perú quiere paz, juticia y desarrollo”, sostuvo.

Candidatos marcan posición

Marisol Pérez Tello de Primero la gente adelantó que en la segunda vuelta no apoyaría al fujimorismo. “Todavía estamos terminando el proceso y hay tres o cuatro personas que pueden estar en la segunda vuelta. No es una decisión solo mía, sino del partido. Esperemos que pase un demócrata”, declaró.

Desde la Alianza Venceremos, Ronald Atencio pidió a sus militantes esperar los resultados finales y agradeció a quienes apoyaron su candidatura.

El candidato del partido Obras Ricardo Belmont se mostró confiado en que pasará a segunda vuelta.

El presidente José María Balcázar reapareció al final de la jornada para descartar que el Ejecutivo tenga responsabilidad en la demora. “Independientemente de que se hagan las elecciones, tiene que haber un proceso investigativo”, señaló.