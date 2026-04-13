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Política

Congreso cita a Roberto Burneo y Piero Corvetto este martes por retraso en instalación de mesas

El Congreso cita a Roberto Burneo y Piero Corvetto este martes por retraso en instalación de mesas tras las fallas registradas el 12 de abril. La Comisión de Fiscalización también convocó al contralor y al defensor del Pueblo para esclarecer responsabilidades y evaluar medidas.

Corvetto y Burneo deberán asistir este martes a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Foto: difusión
Corvetto y Burneo deberán asistir este martes a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Foto: difusión

El Congreso cita a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este martes por retraso en instalación de mesas luego de las irregularidades registradas en las elecciones del 12 de abril del 2026.

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La Comisión de Fiscalización y Contraloría los convocó a una sesión extraordinaria semipresencial en la sala “Carlos Torres y Torres Lara” para que rindan cuentas sobre lo ocurrido. Ambos deberán responder por la demora en la instalación de mesas, así como por las fallas técnicas y operativas que afectaron el desarrollo de la jornada.

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El grupo de trabajo también citó al contralor general, César Enrique Aguilar Surichaqui, y al defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. En ambos casos, se solicitó información específica sobre las acciones de control, supervisión y respuesta frente a las incidencias registradas durante el proceso electoral.

La sesión se realizará este martes 14 de abril a las 2.00 p. m. y se desarrollará en modalidad semipresencial. En paralelo, el Congreso evalúa mociones para que las autoridades acudan al Pleno y para crear una comisión investigadora sobre las presuntas irregularidades.

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Comisión de Fiscalización exige detalles sobre fallas técnicas, contratos y afectación a electores

La Comisión de Fiscalización solicitó a Piero Corvetto explicar las causas estructurales, técnicas y operativas que originaron las fallas. El documento exige detallar qué ocurrió con el sistema digital electoral y qué pruebas se realizaron antes de la jornada.

El grupo de trabajo también requirió información sobre los procesos de contratación de proveedores tecnológicos y logísticos. Se busca conocer los criterios de selección, los mecanismos de supervisión aplicados y si hubo fallas en el control de los servicios contratados para el proceso electoral.

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Otro punto clave es la falta de mecanismos de contingencia eficaces. La comisión pide explicar por qué no se activaron soluciones oportunas frente a los problemas registrados y qué medidas correctivas se implementaron para garantizar la continuidad del proceso.

En la misma línea, se solicitó información sobre la afectación a más de 63 mil ciudadanos que no pudieron votar o enfrentaron retrasos. Las autoridades deberán detallar las acciones adoptadas para asegurar el derecho al sufragio y las medidas previstas para restablecer la confianza en los resultados electorales.

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