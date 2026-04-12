Misión de Observadores de la Unión Europea descarta fraude en las Elecciones 2026 y asegura que solo hay retrasos

Descartan fraude. La eurodiputada italiana de la Misión de Observadores de la UE, Annalisa Corrado, se pronunció sobre la demora en la instalación y apertura de las mesas y locales de votación en el Perú este domingo 12 de abril. En diálogo con la prensa, Corrado afirmó que, a pesar de los retrasos, no se han detectado irregularidades en la jornada electoral.

"En estas semanas, hemos visto un despliegue de las instituciones para que las personas pudieran llegar el día de hoy informadas, porque son votaciones bastante complejas y que el voto pueda ser informado y libre. Hemos trabajado en costa, sierra y selva. Esta mañana hemos detectado, como todos, unos problemas de retrasos, en algunos casos porque no había llegado el material, por problemas logísticos que también la ONPE ha señalado", expresó.

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En esa misma línea, Corrado detalló que encontraron casos en los que el sistema informativo que ha tenido que abrir al momento de las elecciones tuvo problemas, así como la tardía llegada de los miembros de mesa.

"Lo que podemos decir hasta lo que hemos visto es que han sido retrasos, pero en un clima bastante tranquilo y sin irregularidades", explicó.

Al ser consultada por los reportes que llegaron a los medios de comunicación sobre las demoras y de cómo podrían impactar en las Elecciones Generales 2026, Torrado precisó que la Misión de Observadores de la UE desplazó a sus 150 miembros en todo el Perú y recalcó que solo hubo demoras.

"Lo que hemos visto es que a lo mejor alguien se ha quejado un poco, porque han tenido que esperar un poco más de lo que creían, pero lo que nosotros hemos visto es que todo se ha desarrollado con tranquilidad y sin irregularidades; sobre todo, son retrasos", aseveró.