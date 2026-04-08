Elecciones 2026: JNE registró más de 480 observadores internacionales para que supervisen la jornada electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a 487 observadores de organizaciones internacionales y cooperantes para vigilar el correcto desarrollo de las Elecciones Generales 2026 que se realizarán este domingo 12 de abril. Así lo anunció el director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del JNE, José Pérez Duharte.

Pérez Duharte precisó que 408 observadores pertenecen a 30 organizaciones internacionales acreditadas en el Perú, mientras que 79 corresponden a personal de apoyo de entidades diplomáticas cooperantes. Estos observadores integran las misiones de observación electoral que serán desplegadas a nivel nacional.

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Respecto a las organizaciones nacionales, indicó que la Asociación Civil Transparencia acreditó a 3.675 observadores. De acuerdo con el portal Plataforma Electoral del JNE, el pasado 24 de noviembre, el JNE emitió la Resolución n.º 0667-2025-JNE, en la que resolvió que Transparencia acredite a sus observadores previo registro en el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes.

De igual manera, se puso de conocimiento de esta decisión a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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Decisión del JNE de acreditar a los observadores de la Asociación Civil Transparencia. La resolución data de noviembre del año pasado.

“Asegura que todo lo que se hace durante el proceso electoral transcurra por los estándares internacionales y por los canales adecuados”, resaltó el funcionario del JNE y recalcó la importancia de contar con la presencia de los observadores, ya que es garantía de transparencia y legitimidad.

Elecciones 2026: observadores de la UE y OEA estarán presentes en los comicios del 12 de abril

Por otro lado, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea contará con más de 150 observadores desplegados en todo el país. De ese total, 100 integran la misión de largo plazo, presente en el Perú desde inicios de marzo, mientras que otros 50 forman parte de la misión de corto plazo, que se desplegó el miércoles pasado.

No obstante, el último martes 7 de abril, la Misión de Observación de la UE acreditó a otros 50 observadores para vigilar la apertura de los locales de votación, así como la instalación, sufragio, escrutinio y cierre de las mesas.

“Sus observaciones e informes a lo largo del día serán un elemento crucial para nuestra evaluación imparcial y objetiva de estas importantes elecciones”, indicó el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Alexander Gray, quien resaltó la importancia de su función y el informe que emitirán de los comicios.

Asimismo, la Misión de Observación Electoral sumará una delegación de integrantes del Parlamento Europeo, junto con 30 observadores de corto plazo que representan a otros Estados miembros de la Unión Europea y a países socios en el Perú.

Por su parte, la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estará encabezada por Víctor Rico Frontaura y contará con un equipo técnico de más de 90 observadores y especialistas procedentes de 22 países.