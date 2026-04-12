Elecciones 2026: Alfonso López Chau emitió su voto en el distrito de Miraflores

El candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, participó en las Elecciones Generales 2026 al acudir a las urnas. El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) emitió su voto en el distrito de Miraflores.

López Chau votó en la institución educativa María de las Mercedes.

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López Chau sobre demora en instalación de mesas de votación: “Se ha dispuesto una solución”

Respecto a la demora en la instalación de mesas de votación, López Chau llamó a la calma y aseguró que tomó conocimiento del problema recientemente.

“Cuando he llegado a votar me he informado de que ha habido ese problema. Se ha dispuesto una solución ampliando la hora de sufragio”, declaró sobre las demoras logísticas.

El candidato aseguró que aceptará los resultados de estos comicios generales: “Si todo se cumple dentro del marco de la legalidad y con la presencia de observadores internacionales, adelante”, afirmó.