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Política

Elecciones 2026: Alfonso López Chau emitió su voto en el distrito de Miraflores

López Chau manifestó su compromiso de aceptar los resultados de los comicios, siempre que se respeten los procedimientos legales y se cuente con observadores internacionales.

Alfonso López Chau votó en Miraflores | Foto: Andina.
Alfonso López Chau votó en Miraflores | Foto: Andina.

El candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, participó en las Elecciones Generales 2026 al acudir a las urnas. El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) emitió su voto en el distrito de Miraflores.

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López Chau votó en la institución educativa María de las Mercedes.

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“Cuando he llegado a votar me he informado de que ha habido ese problema. Se ha dispuesto una solución ampliando la hora de sufragio”, declaró sobre las demoras logísticas.

El candidato aseguró que aceptará los resultados de estos comicios generales: “Si todo se cumple dentro del marco de la legalidad y con la presencia de observadores internacionales, adelante”, afirmó.

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