Elecciones 2026: Alfonso López Chau emitió su voto en el distrito de Miraflores
López Chau manifestó su compromiso de aceptar los resultados de los comicios, siempre que se respeten los procedimientos legales y se cuente con observadores internacionales.
- La palabra final de Alfonso López Chau: “Temo por el Perú, pueden llevarnos a la barbarie”
- Elecciones 2026: los antecedentes de los vicepresidentes de Keiko Fujimori, Ricardo Belmont, López Chau y López Aliaga
El candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, participó en las Elecciones Generales 2026 al acudir a las urnas. El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) emitió su voto en el distrito de Miraflores.
López Chau votó en la institución educativa María de las Mercedes.
TE RECOMENDAMOS
Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
López Chau sobre demora en instalación de mesas de votación: “Se ha dispuesto una solución”
Respecto a la demora en la instalación de mesas de votación, López Chau llamó a la calma y aseguró que tomó conocimiento del problema recientemente.
PUEDES VER: Amplían horario de votación: ¿hasta qué hora se puede ir a votar hoy, domingo 12 de abril?
“Cuando he llegado a votar me he informado de que ha habido ese problema. Se ha dispuesto una solución ampliando la hora de sufragio”, declaró sobre las demoras logísticas.
El candidato aseguró que aceptará los resultados de estos comicios generales: “Si todo se cumple dentro del marco de la legalidad y con la presencia de observadores internacionales, adelante”, afirmó.