¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Madre de Dios en Elecciones 2026?

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Madre de Dios en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición LR.

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Madre de Dios en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición LR.

Las Elecciones Generales 2026 en el Perú Perú avanzan hacia su fase decisiva, y uno de los puntos cruciales es conocer a los postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados por Madre de Dios. En esta región, diversas organizaciones políticas ya confirmaron a sus candidatos, quienes aspiran a representar al departamento en el nuevo Congreso bicameral. Revisa el listado completo de postulaciones y cómo quedó definido.

Candidatos al Senado por Madre de Dios en las Elecciones 2026

Conoce quiénes postulan al Senado por Madre de Dios en los próximas elecciones:

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Ahora Nación

María Elena Beza Ccollatupa (2)

Alianza para el Progreso (APP)

Eduardo Salhuana Cavides (1)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Víctor Vargas Chanco (1)

Celia Laura López (2)

Fuerza Popular

Modesto Figueroa Minaya (1)

Amparo Luz Orosco Osorio (2)

Fuerza y Libertad

Vilma Flor Adriano Alvitres (1)

Nelson Vladimir Sánchez Vicente (2)

Juntos por el Perú

Jessica Choque Vela (1)

Hugo Isaac Ccahuana Aymachoque (2)

Libertad Popular

Ulises Laban Guerrero (2)

Partido Aprista Peruano

Juan de Miguel Rivero Yatto (1)

Partido del Buen Gobierno

Waseng Enrique NG Cutipa (1)

Dalia Elizabeth Chuquimarca Tocto (2)

Partido Demócrata Unido Perú

Justiniano Damiano Leguía (1)

Partido Demócrata Verde

José Leandro Palomino Simbrón (1)

Mónica María Céspedes Guerrero (2)

Partido Democrático Federal

Percy Saire Ríos (1)

Partido Democrático Somos Perú

Rodolfo Martínez Silva (1)

Ana Cecilia Buleje Castillo (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Doris Luz Sánchez Shuña (1)

Willian Quispe Villafuerte (2)

Partido País para Todos

Antonio Alfredo Gómez Huette (1)

Leslie María Colmenares vda. de Saavedra (2)

Partido Político Cooperación Popular

César Vela Sandoval (1)

Paulina Mayorga Daza (2)

Partido Político Integridad Democrática

Kelinda Livi Delgado Panduro (1)

Partido Político Nacional Perú Libre

Alejandro Bernilla Roque (1)

Celia Gisela Ramos Montero (2)

Partido Político Perú Acción

Jaime Francisco Arredondo Balarezo (1)

Partido Político Perú Primero

César Chia Dávila (1)

Trinidad Farfán Quenti (2)

Podemos Perú

Eulogio Amado Romero Rodríguez (1)

Progresemos

Edgar Clint López Cornejo (1)

Ana Luisa Barriga Zegarra (2)

Renovación Popular

Rosario Rengifo Salinas (1)

Julio Abel Ramírez Trigozo (2)

Un camino diferente

Flor Ana Cipriano Vilca (1)

Unidad Nacional

Carmen Rosa Ochoa Arias (1)

Jhon Cueva Urquizo (2)

Candidatos a Diputados por Madre de Dios en las Elecciones 2026

Entérate quiénes postulan a Diputados por Madre de Dios en los próximas elecciones:

Ahora Nación

Raúl Villavicencio Choque (1)

Oshin Lucila Sevillanos Tacoma (2)

David Marlon Yucra Chambi (3)

Kathleen Kinmont Chávez Hurtado (4)

Alianza Electoral Venceremos

Brussi Elwis Vilca Vilcapaza (1)

Norma Ricardina Bernedo López (2)

Olsen Oré Córdova Palomino (3)

Deisy Marisely Toledo García (4)

Alianza para el Progreso (APP)

Francisco Keler Rengifo Khan (1)

Inés Málaga Gómez (2)

Juan Carlos Grifa Dea (3)

Alcira Steffani Zúñiga Pérez (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

Carlos Domingo Pérez Alencart (1)

Jessica Helen Escalante Chirinos (2)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Isidro Medina Aruhuanca (1)

Ingrith Dalila Quiroz Rodríguez (2)

Ángel Samuel Minauro Vega (3)

Ubaldina Sihuin Mamani (4)

Fuerza Popular

Américo Orosco Osorio (1)

Maura Obdulia Pezo Ochoa (2)

Katia Elena Tuanama Caro (4)

Fuerza y Libertad

Lourdes Martiza Clemente López (1)

Luis Alberto Romero Cristóbal (2)

Rosario Paucará Huaraya (3)

Tedy Cagna Payaba (4)

Juntos por el Perú

James Arturo Holguín Aguirre (1)

Haydée Celinda Poma Huamaní (2)

Washington Alberto Yabar Becerra (3)

Juana Delia Huesembe Bermúdez (4)

Libertad Popular

Geraldine Dorado Jara (2)

Walter Andrés Polanco Cajamarca (3)

Partido Aprista Peruano

Paola Victoria Aldana Medina Moreno (1)

Zenon Almanza Mendoza (2)

Doris Quintanilla Ortiz (3)

Julio César García Gómez (4)

Partido Cívico Obras

Antonio Núñez Jara (1)

Maite Stefanny Onofre Paredes (2)

Dionicio Dalmiro Núñez Araníbar (3)

Teresa Aucca Huillca (4)

Partido del Buen Gobierno

Edson Javier Sota Escobar (1)

Keimer Ríos Lozano (2)

Willy Ronald Rubín de Celis Vicente (3)

Ana Margarita Portal Pérez (4)

Partido Demócrata Unido Perú

Gilber Rigoberto Martínez Maceda (1)

Partido Demócrata Verde

Luis Galo Gutiérrez Castro (1)

Ursula Emilia Masache Córdova (2)

Juan Manuel Valenzuela Ríos (3)

Mary Clarita Guerrero Cristóbal (4)

Partido Democrático Federal

Elar Andree Loayza Monrroy (1)

Laida Aurelia Quispe Flores (4)

Partido Democrático Somos Perú

Judith Jeanina Sánchez Campos (1)

Zenobio Oruro Puelles (2)

Lucy Carina Guillén Costas (3)

Anthony Silva Cornejo (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Luis Alberto Espinoza Tamashiro (1)

Pedro Miguel Aguilar Duran (3)

Dalila Chávez Zevallos (4)

Partido País para Todos

Kader Macahuachi Curitima (1)

Nancy Pamela Málaga Briceño (4)

Partido Político Cooperación Popular

Edwin Sánchez Cama (1)

Rosalina Ushiñahua Sinarahua (2)

Isaías Jara Quispe (3)

Elizabeth Marleni Pedregal Contreras (4)

Partido Político Integridad Democrática

Livi Dayana Baca Delgado (1)

Marcial Llallarco Arredondo (2)

Carla Alexandra Vilcas Guerrero (3)

Jorge Enroque Agüero Cuadros (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

Richard Simon Fernández Mamani (1)

Merly Ayme Torres Econema (2)

José Mechato Sopamayo (3)

Pilar Milagros Chávez Zegarra (4)

Partido Político Perú Acción

Erick Alexis Amacifuen Tuanama (3)

Partido Político Perú Primero

Wilian Quispe Layme (1)

Carla Teresa del Castillo Guerrero (2)

Habrain Paredes Góngora (3)

Gabriela Angélica Mercado Huillca (4)

Perú Moderno

Willaam Herbert Tarqui Pari (1)

Edison Noe Mamani Paz (3)

Podemos Perú

Cristina Yanet Alarcón Aguilar (2)

Misael Wady Belveder Núñez (3)

Argelia Ushiñahua Putpaña (4)

Primero La Gente

Daniel Agustín Santos Ramos (3)

Progresemos

Lenin Campos Leiva (1)

Gloria Isabel Espinoza Rumayna (2)

Jerónimo Sullca Quenti (3)

Yamilit Shanira Peña Rivas (4)

Renovación Popular

Wilfredo Ysaac Villena Losa (1)

Kelly Debra Lianaje Palomino (2)

Lucy Vanessa Espinoza Anahua (4)

Salvemos al Perú

Ketty Milagros Lima Chipana (1)

Un camino diferente

Víctor Raúl Vásquez Sánchez (1)

Rosa Mélida Reyes Villalta (2)

José Antonio Juares Vigo (3)

Luberne Beatrice Tume Collazos (4)

Unidad Nacional

Mario José Villanueva Moreno (1)

Carlos Javier Bouroncle Rodríguez (3)

Karen Paola Arana Tapullima (4)

Elecciones 2026 en Perú: esto es lo que debes saber

Este domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026, proceso que permitirá elegir a las nuevas autoridades del país, incluido el presidente, así como a senadores y diputados. Ciudadanos acudirán a sus locales asignados por la ONPE para emitir su voto.

Link para saber si eres miembro de mesa en Madre de Dios en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un enlace oficial para que los ciudadanos consulten si fueron seleccionados como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026.

Y para verificarlo, debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si cumples el rol de titular o suplente, además del local de votación asignado para ejercer esta obligación cívica. Para seguir con el proceso, haz clic aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Loreto

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Cabe precisar que el servicio ya puede utilizarse ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.