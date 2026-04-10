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Política

¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Madre de Dios en Elecciones 2026?

Infórmate sobre los aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados por Madre de Dios en las Elecciones Generales 2026. Consulta la relación completa de candidatos, las agrupaciones políticas que representan y los datos necesarios para emitir un voto informado este 12 de abril.

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Madre de Dios en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición LR.
Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Madre de Dios en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición LR.

Las Elecciones Generales 2026 en el Perú Perú avanzan hacia su fase decisiva, y uno de los puntos cruciales es conocer a los postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados por Madre de Dios. En esta región, diversas organizaciones políticas ya confirmaron a sus candidatos, quienes aspiran a representar al departamento en el nuevo Congreso bicameral. Revisa el listado completo de postulaciones y cómo quedó definido.

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PUEDES VER: Ayacucho: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones 2026?

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Candidatos al Senado por Madre de Dios en las Elecciones 2026

Conoce quiénes postulan al Senado por Madre de Dios en los próximas elecciones:

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Ahora Nación

  • María Elena Beza Ccollatupa (2)

Alianza para el Progreso (APP)

  • Eduardo Salhuana Cavides (1)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Víctor Vargas Chanco (1)
  • Celia Laura López (2)

Fuerza Popular

  • Modesto Figueroa Minaya (1)
  • Amparo Luz Orosco Osorio (2)

Fuerza y Libertad

  • Vilma Flor Adriano Alvitres (1)
  • Nelson Vladimir Sánchez Vicente (2)

Juntos por el Perú

  • Jessica Choque Vela (1)
  • Hugo Isaac Ccahuana Aymachoque (2)

Libertad Popular

  • Ulises Laban Guerrero (2)

Partido Aprista Peruano

  • Juan de Miguel Rivero Yatto (1)

Partido del Buen Gobierno

  • Waseng Enrique NG Cutipa (1)
  • Dalia Elizabeth Chuquimarca Tocto (2)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Justiniano Damiano Leguía (1)

Partido Demócrata Verde

  • José Leandro Palomino Simbrón (1)
  • Mónica María Céspedes Guerrero (2)

Partido Democrático Federal

  • Percy Saire Ríos (1)

Partido Democrático Somos Perú

  • Rodolfo Martínez Silva (1)
  • Ana Cecilia Buleje Castillo (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Doris Luz Sánchez Shuña (1)
  • Willian Quispe Villafuerte (2)

Partido País para Todos

  • Antonio Alfredo Gómez Huette (1)
  • Leslie María Colmenares vda. de Saavedra (2)

Partido Político Cooperación Popular

  • César Vela Sandoval (1)
  • Paulina Mayorga Daza (2)

Partido Político Integridad Democrática

  • Kelinda Livi Delgado Panduro (1)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Alejandro Bernilla Roque (1)
  • Celia Gisela Ramos Montero (2)

Partido Político Perú Acción

  • Jaime Francisco Arredondo Balarezo (1)

Partido Político Perú Primero

  • César Chia Dávila (1)
  • Trinidad Farfán Quenti (2)

Podemos Perú

  • Eulogio Amado Romero Rodríguez (1)

Progresemos

  • Edgar Clint López Cornejo (1)
  • Ana Luisa Barriga Zegarra (2)

Renovación Popular

  • Rosario Rengifo Salinas (1)
  • Julio Abel Ramírez Trigozo (2)

Un camino diferente

  • Flor Ana Cipriano Vilca (1)

Unidad Nacional

  • Carmen Rosa Ochoa Arias (1)
  • Jhon Cueva Urquizo (2)

PUEDES VER: Ica: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

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Candidatos a Diputados por Madre de Dios en las Elecciones 2026

Entérate quiénes postulan a Diputados por Madre de Dios en los próximas elecciones:

Ahora Nación

  • Raúl Villavicencio Choque (1)
  • Oshin Lucila Sevillanos Tacoma (2)
  • David Marlon Yucra Chambi (3)
  • Kathleen Kinmont Chávez Hurtado (4)

Alianza Electoral Venceremos

  • Brussi Elwis Vilca Vilcapaza (1)
  • Norma Ricardina Bernedo López (2)
  • Olsen Oré Córdova Palomino (3)
  • Deisy Marisely Toledo García (4)

Alianza para el Progreso (APP)

  • Francisco Keler Rengifo Khan (1)
  • Inés Málaga Gómez (2)
  • Juan Carlos Grifa Dea (3)
  • Alcira Steffani Zúñiga Pérez (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Carlos Domingo Pérez Alencart (1)
  • Jessica Helen Escalante Chirinos (2)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Isidro Medina Aruhuanca (1)
  • Ingrith Dalila Quiroz Rodríguez (2)
  • Ángel Samuel Minauro Vega (3)
  • Ubaldina Sihuin Mamani (4)

Fuerza Popular

  • Américo Orosco Osorio (1)
  • Maura Obdulia Pezo Ochoa (2)
  • Katia Elena Tuanama Caro (4)

Fuerza y Libertad

  • Lourdes Martiza Clemente López (1)
  • Luis Alberto Romero Cristóbal (2)
  • Rosario Paucará Huaraya (3)
  • Tedy Cagna Payaba (4)

Juntos por el Perú

  • James Arturo Holguín Aguirre (1)
  • Haydée Celinda Poma Huamaní (2)
  • Washington Alberto Yabar Becerra (3)
  • Juana Delia Huesembe Bermúdez (4)

Libertad Popular

  • Geraldine Dorado Jara (2)
  • Walter Andrés Polanco Cajamarca (3)

Partido Aprista Peruano

  • Paola Victoria Aldana Medina Moreno (1)
  • Zenon Almanza Mendoza (2)
  • Doris Quintanilla Ortiz (3)
  • Julio César García Gómez (4)

Partido Cívico Obras

  • Antonio Núñez Jara (1)
  • Maite Stefanny Onofre Paredes (2)
  • Dionicio Dalmiro Núñez Araníbar (3)
  • Teresa Aucca Huillca (4)

Partido del Buen Gobierno

  • Edson Javier Sota Escobar (1)
  • Keimer Ríos Lozano (2)
  • Willy Ronald Rubín de Celis Vicente (3)
  • Ana Margarita Portal Pérez (4)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Gilber Rigoberto Martínez Maceda (1)

Partido Demócrata Verde

  • Luis Galo Gutiérrez Castro (1)
  • Ursula Emilia Masache Córdova (2)
  • Juan Manuel Valenzuela Ríos (3)
  • Mary Clarita Guerrero Cristóbal (4)

Partido Democrático Federal

  • Elar Andree Loayza Monrroy (1)
  • Laida Aurelia Quispe Flores (4)

Partido Democrático Somos Perú

  • Judith Jeanina Sánchez Campos (1)
  • Zenobio Oruro Puelles (2)
  • Lucy Carina Guillén Costas (3)
  • Anthony Silva Cornejo (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Luis Alberto Espinoza Tamashiro (1)
  • Pedro Miguel Aguilar Duran (3)
  • Dalila Chávez Zevallos (4)

Partido País para Todos

  • Kader Macahuachi Curitima (1)
  • Nancy Pamela Málaga Briceño (4)

Partido Político Cooperación Popular

  • Edwin Sánchez Cama (1)
  • Rosalina Ushiñahua Sinarahua (2)
  • Isaías Jara Quispe (3)
  • Elizabeth Marleni Pedregal Contreras (4)

Partido Político Integridad Democrática

  • Livi Dayana Baca Delgado (1)
  • Marcial Llallarco Arredondo (2)
  • Carla Alexandra Vilcas Guerrero (3)
  • Jorge Enroque Agüero Cuadros (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Richard Simon Fernández Mamani (1)
  • Merly Ayme Torres Econema (2)
  • José Mechato Sopamayo (3)
  • Pilar Milagros Chávez Zegarra (4)

Partido Político Perú Acción

  • Erick Alexis Amacifuen Tuanama (3)

Partido Político Perú Primero

  • Wilian Quispe Layme (1)
  • Carla Teresa del Castillo Guerrero (2)
  • Habrain Paredes Góngora (3)
  • Gabriela Angélica Mercado Huillca (4)

Perú Moderno

  • Willaam Herbert Tarqui Pari (1)
  • Edison Noe Mamani Paz (3)

Podemos Perú

  • Cristina Yanet Alarcón Aguilar (2)
  • Misael Wady Belveder Núñez (3)
  • Argelia Ushiñahua Putpaña (4)

Primero La Gente

  • Daniel Agustín Santos Ramos (3)

Progresemos

  • Lenin Campos Leiva (1)
  • Gloria Isabel Espinoza Rumayna (2)
  • Jerónimo Sullca Quenti (3)
  • Yamilit Shanira Peña Rivas (4)

Renovación Popular

  • Wilfredo Ysaac Villena Losa (1)
  • Kelly Debra Lianaje Palomino (2)
  • Lucy Vanessa Espinoza Anahua (4)

Salvemos al Perú

  • Ketty Milagros Lima Chipana (1)

Un camino diferente

  • Víctor Raúl Vásquez Sánchez (1)
  • Rosa Mélida Reyes Villalta (2)
  • José Antonio Juares Vigo (3)
  • Luberne Beatrice Tume Collazos (4)

Unidad Nacional

  • Mario José Villanueva Moreno (1)
  • Carlos Javier Bouroncle Rodríguez (3)
  • Karen Paola Arana Tapullima (4)

PUEDES VER: Candidatos al Senado y Diputados en Cajamarca: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

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Elecciones 2026 en Perú: esto es lo que debes saber

Este domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026, proceso que permitirá elegir a las nuevas autoridades del país, incluido el presidente, así como a senadores y diputados. Ciudadanos acudirán a sus locales asignados por la ONPE para emitir su voto.

Link para saber si eres miembro de mesa en Madre de Dios en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un enlace oficial para que los ciudadanos consulten si fueron seleccionados como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026.

Y para verificarlo, debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si cumples el rol de titular o suplente, además del local de votación asignado para ejercer esta obligación cívica. Para seguir con el proceso, haz clic aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Loreto

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Cabe precisar que el servicio ya puede utilizarse ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

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