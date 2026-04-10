Ica: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Ica en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición LR.

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Ica en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición LR.

Las Elecciones Generales 2026 en Perú ingresan a su etapa decisiva, donde resulta clave conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Ica. En este departamento, son distintas las organizaciones políticas que ya oficializaron a sus postulantes. Entérate sobre la lista completa de candidatos en Ica y la forma en que quedaron estructuradas las postulaciones.

Candidatos al Senado por Ica en las Elecciones 2026

Entérate quiénes postulan al Senado por Ica en los próximos comicios:

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Ahora Nación

Luis Miguel Romero Goytendia (1)

Filida Cáceres López (2)

Alianza Electoral Venceremos

Orlando Martín Arias Magallanes (1)

Bertha Esther Pujadas Sihuincha (2)

Alianza para el Progreso (APP)

José Luis Elías Ávalos (1)

María Consuelo Espino Páucar (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Alfonso Julián Dávila Valenzuela (1)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Manuel Rivera Mendoza (1)

Rosa Luz Mendoza Rojas (2)

Fuerza Popular

Rafael Gustavo Yamashiro Oré (1)

Norma Luisa Flores Herrera (2)

Fuerza y Libertad

Olinda Velarde Huarcaya (1)

Marcos Antonio Corrales Gonzáles (2)

Juntos por el Perú

Víctor Lorenzo Camasca Zapata (1)

Julia Ysabel Vega Cabrera (2)

Libertad Popular

José Luis Torres Tasayco (1)

Partido Aprista Peruano

Jorge Javier Chávez Mendoza (1)

Roxana Lisseth Soto Arteaga (2)

Partido Cívico Obras

Luis Bernardo Córdova Cahua (1)

María Esther Seminario García (2)

Partido del Buen Gobierno

Félix Antonio Cabrera Ramírez (1)

Ena Marlene Ortiz Vergara (2)

Partido Demócrata Unido Perú

Luis Santiago Solari Oliva

Partido Demócrata Verde

Carlos Adolfo Huerta Escate (1)

Roxana Cecilia Ochante Herrera (2)

Partido Democrático Federal

Juan Enrique Canales Carbajo (1)

Deysa Luz Alarcón Alarcón (2)

Partido Democrático Somos Perú

Manuel Israel Hernández García (1)

María del Carmen Palomino Huaroto (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Emiliano Eleodoro Valdelomar Castro (1)

Josefina Doris Sandoval Pevez (2)

Partido Morado

Omar Morales Rojas (1)

Gladys Soledad Mallma Calderón (2)

Partido País para Todos

José Cirilo Flores Quille (1)

Lidia Nieves Figueroa Giraldo (2)

Partido Político Cooperación Popular

Víctor Irrazábal Ccahuana (1)

Margarita Luz Mitacc Bendezú (2)

Partido Político Integridad Democrática

Daniel Martínez Melchor (1)

Carmen Rosa Gonzáles Ochoa (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Fermín Eleodoro Cáceres Bellido (1)

Emilia Rosmery Bendezú Gavilán (2)

Partido Político Perú Acción

Percy Valerio Acuña Román (1)

Lisette Magnolia Tubilla Vargas (2)

Partido Político Perú Primero

Francisco Guillermo Carmona Pizarro (1)

Victoria Carmela Uribe Sandiga (2)

Partido Político PRIN

Eduardo Antonio Yarasca Pariona (1)

Rosario Yovana Toledo Miranda (2)

Perú Moderno

Ruth Mery Ponce Ortiz (1)

Óscar Javier Vilcamiza Manrique (2)

Podemos Perú

Néstor Núñez Román (1)

Primero La Gente

Carlos Nino Silva Flores (1)

Maritza del Carmen Reyes Torres (2)

Progresemos

Martha Gloria Cuba Ríos (2)

Renovación Popular

Cecilia Teresa Anyosa Ormeño (1)

Carlos Alberto Mesías Zárate (2)

Salvemos al Perú

Víctor Alejandro Felipa Huamán (1)

Eliane Clendy Muñoz Casanova (2)

Un camino diferente

Alfredo Carrasco Cárdenas (1)

Olga Bertha Gonzáles Muñoz (2)

Unidad Nacional

Hilda Mercedes Supo Oré (1)

Gerardo Felipe Morón Morón (2)

Candidatos a Diputados por Ica en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Ica en los comicios de 2026:

Ahora Nación

Alejandro Pascual Arce Marcovich (1)

Ersy Marllorie Gómez Cabrera (2)

Segundo Alejandro Guerrero Tejada (3)

Alianza Electoral Venceremos

Édgar Alberto Valle Tataje (1)

Rosario Susana Crispin Neira (2)

Pablo Romelio Escriba Oré (3)

Saira Victoria Yauricasa Noa (4)

Alianza para el Progreso (APP)

Luis Alberto Castro Makabe (1)

Rosa Milagritos Aldaz Zamora (2)

Carlos Leandro Barahona Melgar (3)

Marilyn Giannina Iglesias Navarrete (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

Karina Inés Basurto Araujo (1)

Óscar Javier Rengifo Bernaola (2)

Tiara Taniuska Tahití Briceño Rodríguez (3)

Mijail Edmundo García Domínguez (4)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Rosario María Ramos Canales de Huacalsayco (1)

Graviel Narcizo Tineo Jauregue (2)

Rosa Maribel Herrera Magallanes (3)

Luis Pineda Mauricio (4)

Fuerza Popular

Carlos Alberto Zegarra Sánchez (1)

María Rossana Vera Pariona (2)

César Antonio Segura Izquierdo (3)

Yuliana Melchorita Zevallos Quijaite (4)

Fuerza y Libertad

Carlos Persi Oliva Napa (1)

Isabel Luisa Laynes Gamboa (2)

Jhon Santiago Villacorta (3)

Anahí Díaz Villagaray (4)

Juntos por el Perú

Américo Jiménez Rodríguez (1)

Jenny Arsenia Condori Tampi (2)

Pablo Castilla Pachas (3)

Blanca Fabiola Vara Tacas (4)

Libertad Popular

Gladyz Mariela Escajadillo Escalante (1)

Ayrton Daniel Salvatierra Tasayco (2)

Ana Claudia Espinoza Huallanca (3)

Jesús Alexander Córdova Napanga (4)

Partido Aprista Peruano

Belén Ysabel García Mendoza (1)

Marco Antonio Rondón Robles (2)

Kelly Alexis Quispe Escalante (3)

Leoncio Martín Iglesias Vásquez (4)

Partido Cívico Obras

José Ricardo Yataco Torrealva (1)

Luz María Rodríguez Anicama (2)

Juan Alejandro Saravia Mendoza (3)

Luz Amparo Rebatta Ascona (4)

Partido del Buen Gobierno

Lila Marianela Prado Vallejos (1)

Ulises Pablo Mendieta Quispe (2)

Dorabeth Valentina Rocha Cabrera (3)

Edwin Ramírez Villagaray (4)

Partido Demócrata Unido Perú

Víctor Chaparro Reyes (1)

Viviana Vargas Gutiérrez (2)

Jheyner Mozombite Ríos (3)

Partido Demócrata Verde

Jenny Luz Karim Huamaní Bendezú (1)

Carlos Enrique Hernández Espinoza (2)

Grave Kiara Chacaltana Acosta (3)

Jean Pierre Hernández Arenas (4)

Partido Democrático Federal

Luis Rubén Torres Maldonado (1)

Elva Beatriz Mejía Jipalla (2)

Julio César Vera Lengua (3)

Ana Rebeca Alarcón Alarcón (4)

Partido Democrático Somos Perú

Mario Francisco Bonifaz Hernández (1)

Patricia Paulina Huarancca Contreras (2)

Herbert Martínez García (3)

Romina Luisa Tataje Gallegos (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Juan Carlos Balza Matta (1)

Orlando Desiderio Rojas Hilario (3)

Antuanet del Pilar Silva Cueto (4)

Partido Morado

Consuelo Jacqueline Muñoz Legua (1)

Rómulo Eduardo Coello Gómez (2)

Jaime Enrique Lavarello Vásquez (4)

Partido País para Todos

Pedro Ramón Pérez Bernahola (1)

Gladys Victoria Tapia Medina (2)

Jhonal Víctor Vila Cárdenas (3)

Giselle Ángela Andrade Oré (4)

Partido Patriótico del Perú

José William Cuba Córdova (1)

Flor de María Aguirre Hurtado (2)

Luis Alberto Gutiérrez Sánchez (3)

Sonia Sairitupac Palomino (4)

Partido Político Cooperación Popular

Juana Isabel Trujillo Colán (1)

Pierre Alexander Rodas Borja (2)

María Victoria Gavilán Bendezú (3)

Alfredo Mariano Santiago Jaramillo (4)

Partido Político Integridad Democrática

Víctor Eugenio Gala Mendoza (1)

Carmen Rosa Anicama Allauja (2)

Jann Carlo Tapia Grazziani (3)

Lady Susan Medina Sotelo (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

Alberto Gabriel Lima Cusipuma (1)

Esther Sánchez Espinoza (2)

Eber Tornero Andia (3)

María Ynes Fernández Arteaga (4)

Partido Político Perú Acción

César Augusto Tasayco Saravia (1)

Beatriz Corina La Torre Morón (2)

José Julio Junchaya Huayanca (3)

Partido Político Perú Primero

Rosa Mariela Palomino Huachua (1)

Helmuth Alberto Mujica Catacora (2)

Walter Naraza Mercado (3)

Partido Político PRIN

Manuel Meléndez Valdera (1)

Diana Mabel Fernández García (2)

Carlos Antonio Gálvez de la Peña (3)

Jashmina Melchorita Cabrera Espino (4)

Partido SíCreo

Alejandra Morón Falconi (1)

Domingo Clemente Inga (2)

Sandra Oscco Huamán (3)

Luis Ángel Vilcamiza Laura (4)

Perú Moderno

Andrés Carlos Flores Ponce (2)

María de Jesús Stefanie Salvador Ponce (3)

Podemos Perú

Loreny Medaly Huamán Huayta (1)

Romualdo César Wong Chávez (2)

Joselyn Melissa Chacaltana Jiménez (3)

César Augusto Tasayco Vásquez (4)

Primero La Gente

Giovanna Rocío Pizarro Osorio (1)

Mariano Ismael Nacimiento Lengua (2)

Karina del Pilar Ugaz Alania (3)

Progresemos

Eduardo Enrique Ojeda Dávila (1)

Giorgetta Ernestina Aguilar Centurión (2)

Edwin Manchego Meza (3)

Rosa Luz Quicaño Pariona (4)

Renovación Popular

Mady Verónica Yonz Núñez (1)

Ricardo Enrique Guillén Balbín (2)

Erika Magnolia Hernández Navarrete (3)

Milton Navarro Guillén (4)

Salvemos al Perú

Emilio Elmer Suna Apaza (1)

Gloria Leonor de la Borda Figari (2)

Ignacio Heraclio Martínez Puma (3)

Un camino diferente

Katherine del Rosario Matta Ormeño (1)

Claudio Jara Alberto (2)

Fiorella Claudia Berrocal Donayre (3)

Severiano Javier Bravo Rodríguez (4)

Unidad Nacional

José Luis Tordoya Cabezas (1)

Flor Liliana Payat Arteaga (2)

Miguel Edmundo Mendiola López (3)

Melody Janidt Núñez Morales (4)

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

El próximo domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026, las cuales definirán las nuevas autoridades del país, entre ellas el presidente, senadores y diputados.

Los ciudadanos acudirán a sus locales asignados por la ONPE para emitir su voto.

Link para saber si eres miembro de mesa en Ica en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las elecciones generales de 2026.

Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, digitar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se confirmará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Ica

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.