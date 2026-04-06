35 años de cárcel imponen a sujeto que ultrajó a su menor hija y la embarazó

El juzgado Penal Colegiado de Cerro Colorado – Camaná, subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a 35 años de pena privativa de la libertad a Washington V. A. (40) al hallarlo responsable del delito de violación sexual en agravio de su hija a quien embarazó a la edad de 14 años.

Luego de la instalación del juicio oral por parte de los jueces especializados Patricia Posadas Larico, Marcio Arteaga Espinoza y Alexandra Carpio Montes, el sujeto se acogió al principio de conclusión anticipada tras aceptar la comisión de los hechos en contra de la menor de edad.

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, la menor sufrió de tocamientos indebidos desde que tenía 8 años de edad durante el año 2018; posteriormente en el año 2022 el sentenciado abusó sexualmente de su hija aprovechando que ambos estaban solos en un descampado. A la edad de 14 años la víctima resultó embarazada y dio a luz a una niña que al practicársele una prueba de ADN se confirmó la paternidad del imputado.

La versión de la víctima fue corroborada con la confesión del imputado quien fue condenado a 35 años de pena efectiva de la libertad y al pago de una reparación civil de 20 mil soles en favor de la agraviada.