Policía resuelve 21 atentados extorsivos, pero investigación criminal es insuficiente

“En una investigación para dar con el o los autores de un delito, a lo primero que uno echa mano es a saber qué celular tiene el investigado. Hoy todos los casos arrancan por ahí, porque todos tenemos un teléfono móvil o más”, asegura el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Por ejemplo, el 26 de enero se intervino a la banda criminal 'La bateria del cono', dedicada a los delitos de sicariato, extorsión y peligro común. Una de las detenidas Xiomara Asencio Pérez, alias La Chata, mantuvo comunicación con los dueños de la empresa de transporte interprovincial Sánchez.

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De enero a marzo los agentes de la Dirincri esclarecieron 21 atentados cometidos contra el transporte público, en Lima Metropolitana. Sin embargo, en el Perú un enorme porcentaje de homicidios, extorsiones y otros delitos conexos quedan sin esclarecer.

El 2025 cerró con más de 25.200 casos de extorsión y al menos 2.451 homicidios a nivel nacional. Este año el promedio de asesinatos diarios se acerca a los 7 casos, según cifras oficiales del Sinadef.

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En ese contexto la gente en las calles pregunta cuáles son los motivos que generan esta grave situación y por qué hay tanta impunidad, aún en hechos resonantes y con profundas repercusiones sociales.

La investigación criminal hoy enfrenta desafíos operativos con solo 4.457 policías dedicados a esta labor. No obstante, el gobierno ha decretado el egreso de más de 5.600 nuevos efectivos y mantiene un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028.

Insuficiente investigación criminal

Algunos analistas consultados por La República consideran que no hay suficiente investigación criminal y si esa actividad no se desenvuelve correctamente, será imposible encontrar culpables y denunciarlos penalmente.

El exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, sostiene que para realizar esta actividad inter y multidisciplinaria (donde intervienen médicos forenses, peritos criminalistas y criminólogos, expertos en fotografía, video y planimetría, antropólogos forenses, entomólogos forenses y otra gran cantidad de profesionales) debería existir la voluntad política de crear sólidos equipos de investigación criminal en todo el país.

Estos –dice el oficial retirado- deberían tener acceso a laboratorios oficiales de ADN, de toxicología forense y de química forense, entre otros. “Hay que tener presente que en la mayoría de las provincias no hay laboratorios oficiales de estas disciplinas que estén afectados a las tareas de investigación del delito”, señala.

Pérez Rocha señala que estos equipos deberían estar equipados y capacitados de manera continua y la selección debería hacerse entre los más capacitados. “Sin una adecuada investigación criminal, la mayoría de los delitos quedará impune y la inseguridad seguirá aumentando hasta límites insoportables”, advirtió.

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Por su parte, el exministro del Interior, Cluber Aliaga destacó la importancia de fortalecer la investigación criminal y manifestó que esta debe estar a cargo de profesionales especializados y complementarse con herramientas como inteligencia financiera y tecnología. Señaló que este enfoque es clave para desarticular organizaciones criminales y mejorar la seguridad en el país. Indicó también que se debe fortalecer el trabajo policial en prevención e investigación.

Sobre el tema, el exministro del Interior, Remigio Hernani, calificó la actual situación de inseguridad como una continuidad de la violencia del gobierno de Dina Boluarte y José Jerí.

Sobre las estrategias para reforzar la policía, Hernani criticó la falta de personal especializado. “No veo que esté avanzando mucho porque, por ejemplo, no hay policías de inteligencia, no hay la cantidad suficiente para luchar contra el crimen”, indicó con tono de preocupación.

Asimismo, alertó sobre la corrupción interna que debilita a la institución. “El señor comandante general de la PNP (Óscar Arriola), y el ministro del Interior se deben preocupar por erradicar a los malos elementos que existen dentro de la policía. Eso baja la moral y crea un desprecio tremendo”, afirmó.

Hernani indicó que se requieren al menos 1.500 efectivos especializados en investigación criminal, distribuidos estratégicamente en los conos norte, sur, este y el centro de Lima.

Agregó que la solución estructural pasa por restablecer la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), con autonomía y escuela propia, y aseguró que esta entidad permitiría formar detectives técnicos mediante procesos similares a los del FBI, captando bachilleres universitarios para una capacitación especializada.

Finalmente propuso aprovechar la experiencia de los policías en retiro como asesores en labores de inteligencia.

Casos resueltos en 3 meses

El general Revoredo asegura que, como resultado de las diligencias realizadas en estos tres primeros meses del año se ha logrado esclarecer 21 hechos de sangre relacionados con el sector transporte.

“Son resultados obtenidos por la Dirincri PNP en la lucha contra la criminalidad vinculada a homicidios y extorsión en agravio de empresas como El Naranjito, Huaycán-Vitarte, Los Moraditos, E.S.M.A.M. Las Águilas, ETNOLSA, Sánchez, San Diego EIRL”, indicó el oficial.

Afirma que las acciones de inteligencia, vigilancia, seguimiento, análisis de información y operativos focalizados han permitido identificar, ubicar, intervenir y desarticular organizaciones y bandas criminales que venían generando zozobra en dicho gremio.

Así, el 4 de febrero se intervino a la banda criminal 'Los Lechuceros de la quinta'. Carlos Pérez López, de nacionalidad benezolana venía extorsionando a la empresa de mototaxi San Diego EIRL.

Un día después cayeron 'Los Chuckys Nueva Generación', dedicados extorsionar a distintas empresas de transportes públicos e interprovincial en la jurisdicción de Lurigancho, Chosica, Ate y Huaycan.

Los Correcaminos, 'Las Forajidas del Cono Norte', Los Irrecuperables, Los Nocturnos, Los Reventadores del Cono, Los Piratas, Los Gallegos del Norte, 'Clan Familiar Los Coches', El Clan Familiar, Los Avezados del Terror y 'Los Alaracos del Tren', son dedicados algunas de estas bandas criminales dedicadas a los delitos de sicariato, extorsión, marcaje y reglaje en Lima Metropolitana.

“La continuidad y fortalecimiento de las medidas que se vienen aplicando contribuirán de manera directa a la reducción de hechos de sangre, actos extorsivos y demás ilícitos conexos, permitiendo neutralizar amenazas, prevenir nuevos atentados contra transportistas y reforzar la seguridad y tranquilidad pública”, asegura Revoredo.

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Entre tanto, el ministro del Interior, José Zapata Morante, anunció la pronta integración de las cámaras de videovigilancia instaladas en las unidades de las empresas de transporte urbano al sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Policía Nacional. “El objetivo es que las centrales de monitoreo de las empresas trabajen de manera articulada con la PNP”, subrayó.

Nuevo laboratorio de criminalística en La Libertad

Esta semana se inauguró el nuevo Laboratorio de Criminalística de la PNP en La Libertad, una moderna infraestructura equipada con tecnología de última generación que fortalecerá la investigación criminal en la región y en toda la macrorregión norte.

La obra cuenta con cuatro niveles y áreas especializadas en balística, química, biología y análisis digital forense, además de un ambiente IBIS para la identificación balística y dos vehículos destinados a su operatividad en campo.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, resaltó que el laboratorio representa un avance significativo en la investigación forense: “La justicia se sustentará en evidencia científica, con rigor y alto grado de certeza, en beneficio de la ciudadanía de La Libertad y del norte del país”, señaló. La Libertad es una de las regiones más golpeadas por la delincuencia.