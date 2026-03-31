La nueva "estrategia" de Balcázar en seguridad: crean grupo de trabajo para diseñar presupuesto contra el crimen

Nueva estrategia de Balcázar contra la inseguridad | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Nueva estrategia de Balcázar contra la inseguridad | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

A través de una resolución ministerial, el Gobierno de José María Balcázar ha creado un grupo de trabajo orientado al diseño de un presupuesto en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Los funcionarios que lo conformen tendrán como principal objetivo diseñar un programa presupuestal basado en resultados; es decir, que no solo implique gasto, sino que demuestre un impacto real en la población.

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Este grupo de trabajo tendrá un plazo de vigencia de 330 días (11 meses); sin embargo, cabe precisar que la resolución señala que dicho periodo podrá extenderse hasta culminar la labor encomendada.

Grupo liderado por el MEF

El grupo será presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incluirá a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

También participarán representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), Migraciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).