La nueva "estrategia" de Balcázar en seguridad: crean grupo de trabajo para diseñar presupuesto contra el crimen
El grupo será presidido por el Ministerio de Economía e incluirá a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
- Gobierno de Balcázar aplazaría voto de confianza para recalcular apoyos en el Congreso tras la primera vuelta
- Gobierno nombra en el Minsa a exjefe de EsSalud que fue retirado del cargo por tener una orden de captura
A través de una resolución ministerial, el Gobierno de José María Balcázar ha creado un grupo de trabajo orientado al diseño de un presupuesto en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.
Los funcionarios que lo conformen tendrán como principal objetivo diseñar un programa presupuestal basado en resultados; es decir, que no solo implique gasto, sino que demuestre un impacto real en la población.
TE RECOMENDAMOS
🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía
Este grupo de trabajo tendrá un plazo de vigencia de 330 días (11 meses); sin embargo, cabe precisar que la resolución señala que dicho periodo podrá extenderse hasta culminar la labor encomendada.
PUEDES VER: Última encuesta presidencial 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan y Carlos Álvarez se pone tercero
Grupo liderado por el MEF
El grupo será presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incluirá a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
También participarán representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), Migraciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).