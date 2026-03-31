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Política

La nueva "estrategia" de Balcázar en seguridad: crean grupo de trabajo para diseñar presupuesto contra el crimen

El grupo será presidido por el Ministerio de Economía e incluirá a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

Nueva estrategia de Balcázar contra la inseguridad | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Nueva estrategia de Balcázar contra la inseguridad | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

A través de una resolución ministerial, el Gobierno de José María Balcázar ha creado un grupo de trabajo orientado al diseño de un presupuesto en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

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Los funcionarios que lo conformen tendrán como principal objetivo diseñar un programa presupuestal basado en resultados; es decir, que no solo implique gasto, sino que demuestre un impacto real en la población.

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Este grupo de trabajo tendrá un plazo de vigencia de 330 días (11 meses); sin embargo, cabe precisar que la resolución señala que dicho periodo podrá extenderse hasta culminar la labor encomendada.

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Grupo liderado por el MEF

El grupo será presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incluirá a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

También participarán representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), Migraciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

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