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Judicialidad

Comunidad jurídica de Piura podrá conocer más sobre el Expediente Judicial Electrónico

La Corte Superior de Justicia de Piura organiza una capacitación virtual sobre el uso del Expediente Judicial Electrónico para fortalecer la administración de justicia.

La capacitación abordará el proceso contencioso administrativo laboral y previsional. Fuente: difusión.
La capacitación abordará el proceso contencioso administrativo laboral y previsional. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de fortalecer el uso de herramientas digitales en la administración de justicia, la Corte Superior de Justicia de Piura, en coordinación con la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, desarrollará la capacitación virtual denominada 'La adecuación del Proceso Contencioso Administrativo Laboral y Previsional a las herramientas del Expediente Judicial Electrónico (EJE)'.

La actividad académica estará dirigida a abogados litigantes, personal judicial y usuarios en general del distrito judicial de Piura, quienes podrán conocer el funcionamiento y las ventajas del Expediente Judicial Electrónico en los procesos contencioso administrativos laborales y previsionales.

Durante la jornada se abordarán temas relacionados con el proceso contencioso administrativo laboral y previsional, así como el uso de la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para la presentación de demandas y escritos en la especialidad Laboral-PCALP, además del manejo del visor del EJE.

La capacitación estará a cargo de Karen Luciana Agurto Moscol, jueza del Sexto Juzgado de Trabajo (PCALP) de Piura, y del ingeniero Denys Bayona Zapata, asistente de sistemas del referido módulo especializado.

Esta actividad es promovida por la administración del Módulo Corporativo PCALP y la Sala Laboral Transitoria de Piura.

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