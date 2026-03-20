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Política

Elecciones Perú 2026: fecha, horarios para votar y link de local de votación primera vuelta 12 de abril

Todo lo que debes saber sobre las elecciones 2026 en Perú. Consulta aquí el horario oficial de votación, cómo ubicar tu local asignado y qué pasos seguir para participar en la primera vuelta del 12 de abril sin contratiempos.

Conoce todos los detalles de la primera vuelta de este 12 de abril. Foto: composición LR
Conoce todos los detalles de la primera vuelta de este 12 de abril. Foto: composición LR

Las elecciones 2026 en Perú se realizarán el próximo 12 de abril, fecha en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para participar en la primera vuelta. En esta jornada se elegirá al nuevo presidente, vicepresidentes y representantes al Congreso. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido horarios específicos de votación y habilitó una plataforma digital para consultar el local asignado.

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Este proceso electoral se desarrollará bajo reglas que buscan ordenar la asistencia de votantes y evitar aglomeraciones. Además, las autoridades recuerdan que el voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años. En esta nota encontrarás los detalles clave sobre horarios y el link oficial para ubicar tu centro de votación.

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Elecciones 2026: fecha y horarios para votar este 12 de abril

La jornada de la primera vuelta de las elecciones 2026 se llevará a cabo el domingo 12 de abril en todo el territorio nacional. Ese día fue fijado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro del cronograma oficial aprobado para los comicios generales.

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El horario de votación iniciará a las 7:00 a. m. y se extenderá hasta las 5:00 p. m. Durante ese lapso, los electores podrán acudir a su local asignado. Las autoridades recomiendan asistir en horarios escalonados según el último dígito del DNI, con el fin de reducir colas y facilitar el flujo en los centros de votación.

Las mesas de sufragio abrirán de forma puntual. Si llegas antes de la hora de cierre, podrás emitir tu voto incluso si hay fila.

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Link para consultar local de votación en elecciones 2026 y cómo usarlo

Para saber dónde votar en las elecciones 2026, la ONPE habilitó una plataforma digital de consulta. El enlace oficial permite verificar el local de votación, número de mesa y dirección exacta del centro asignado para la primera vuelta del 12 de abril.

Revisa el link aquí: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Para realizar la consulta, ingresa al portal oficial de la ONPE y sigue estos pasos: escribe tu número de DNI, completa el código de verificación que aparece en pantalla y haz clic en “consultar”. En pocos segundos, el sistema mostrará tu local de votación junto con un mapa de referencia.

Es importante revisar esta información con anticipación. Así podrás planificar tu traslado y evitar contratiempos el día de la votación. Las autoridades también sugieren tomar una captura o anotar los datos para tenerlos a la mano durante la jornada electoral.

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