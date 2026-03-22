Fuerza Popular sabrá qué peruanos votaron en la segunda vuelta del 2021, pero no accederá a datos sensibles
El Segundo Juzgado Constitucional consideró que no son "datos sensibles" que se tenga acceso a la relación de peruanos que votaron o no en la segunda vuelta del 2021. El fujimorismo deberá pagar S/7 por cada una de las 2.536.090 hojas con la información solicitada; es decir, S/17.532.630. Sin embargo, no accederá a las firmas, fotografías y huellas dactilares de las personas que acudieron o no a las urnas que terminaron con la derrota de Keiko Fujimori ante Pedro Castillo.
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Fuerza Popular accederá a la lista de ciudadanos que votaron o no en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, en la que Keiko Fujimori perdió por tercera vez consecutiva. Así lo confirmó el fallo del Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional Transitorio.
En sus descargos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se había opuesto a este punto y argumentó que no se puede entregar la información de si un ciudadano votó o no. Sin embargo, el Juzgado resaltó que la Sala Superior ya resolvió el asunto en primera instancia e indicó que lo solicitado por el fujimorismo sí es de acceso público porque "constituye una herramienta de control democrático sobre la administración pública".
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"La lista de electores no revela por quién votó, sino si votó o no votó, que es distinto, tal como lo reconoce la propia ONPE", sustentó el Poder Judicial. Además, precisó que, al haberse proclamado los resultados —en los que se dio por ganador a Pedro Castillo—, la discusión sobre el supuesto "secreto individual del voto" ya no tiene la misma relevancia jurídica para la validez o legalidad del proceso en sí.
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En otras palabras, el Juzgado resolvió que, como ya Castillo resultó ganador, no tiene la misma relevancia saber qué ciudadano votó o no. De esta manera, el fujimorismo sabrá la relación de peruanos que acudieron a las urnas en las que su lideresa resultó como perdedora de la elección.
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Decisión del Segundo Juzgado Constitucional
Fuerza Popular no accederá a datos sensibles de peruanos como fotografía, huella dactilar o firmas
Por otro lado, la ONPE se opuso a que se divulguen los datos sensibles de los peruanos como la fotografía, firma y huella dactilar. El ente electoral consideró que se deben aplicar medidas de protección para salvaguardar datos sensibles. Por eso, pidió suprimir esos datos, tal como lo ordenó la Sala Superior.
Al respecto, el Juzgado le dio la razón a la ONPE y también calificó como "datos sensibles" la información de los ciudadanos antes mencionada.
"(...) No corresponde ser entregados en el proceso de ejecución de sentencia; más aún cuando dichos datos resultan irrelevantes para lo solicitado por la accionante; motivo por el cual, corresponde declarar fundado dicho extremo de la observación efectuada", indica el documento.
Fuerza Popular deberá pagar más de S/17 millones para obtener lista de electores en formato física
Ahora bien, la ONPE señaló que para las 6 etapas necesarias para el cumplimiento de la sentencia —como la extracción de data, fotocopiado, certificación, anonimización, digitalización y grabación en CCD— se requieren de S/27.906.650. Además, agregó que el tiempo que requiere esta ejecución es de 4 años y 2 meses. Asimismo, resaltó que el costo de copias certificadas (formato físico) es de S/7 por hoja; en total son alrededor de 2.536.090 hojas con la información solicitada, lo que daría un total de S/17.532.630.
Sobre el tiempo de ejecución de la sentencia, el Juzgado consideró que las sentencias con autoridad juzgada deben ser cumplidas sin mayor dilación y en sus propios términos de conformidad; es decir, en 15 días.
Respecto al costo de las copias certificadas, el ente judicial le dio la razón a la ONPE y resolvió que Fuerza Popular deberá asumir el costo.