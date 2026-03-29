Marisol Pérez Tello sobre debate con López Aliaga y Keiko: "Voy a poner en evidencia que la situación del Perú es su culpa"

Marisol Pérez Tello, candidata presidencial de Primero la Gente, se pronunció sobre su próxima participación en el debate frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). La exministra señaló que no los atacará directamente, pero sí evidenciará el papel activo que han tenido en la crisis que atraviesa el país.

“Golpear sería atacar. Yo solo voy a poner en evidencia que la situación del Perú en los últimos ocho años —marcada por la crisis, la inseguridad, la ansiedad y la delincuencia— es responsabilidad de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Vladimir Cerrón”, indicó en entrevista con RPP.

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De acuerdo con las últimas encuestas publicadas por Ipsos, Pérez Tello ha logrado alcanzar el 2% de preferencia electoral. Para la candidata, este nuevo posicionamiento resulta esperanzador; no obstante, afirmó que lo toma con tranquilidad.

“Las encuestas las he interpretado como una oportunidad para definir a quién quieres representar. En este caso, hay un sector importante que aún no ha decidido su voto. Esto me da la esperanza no solo de pasar la valla y llegar a la segunda vuelta, sino de hacerlo con legitimidad de origen”, apuntó.

¿Cuándo debate Marisol Pérez Tello con Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori?

Este martes 31 de marzo, el primer bloque del debate presidencial estará integrado por Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello. Este grupo será el encargado de iniciar la fecha en el Centro de Convenciones de Lima.

Según lo dispuesto por el JNE, esta jornada se centrará en dos temas principales: empleo, desarrollo y emprendimiento; así como educación, innovación y tecnología. Los candidatos mencionados debatirán en el primer eje temático mencionado. El formato contempla exposiciones individuales y momentos de réplica entre los participantes. La conducción estará a cargo de los periodistas Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.