Política

Marisol Pérez Tello habría omitido información sobre sentencia laboral, alerta el JEE

Según el informe de fiscalización el JEE Lima Centro 1, la candidata presidencial de Primero la Gente no consignó una sentencia consentida que ordenaba pagar S/746.23 a Profuturo AFP.

Marisol Pérez Tello: el JEE emitió un informe de fiscalización sobre su hoja de vida. Foto: Composición/LR
Marisol Pérez Tello: el JEE emitió un informe de fiscalización sobre su hoja de vida. Foto: Composición/LR

La candidata presidencial del partido político Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, habría omitido información en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) sobre una sentencia laboral, según alertó el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1.

De acuerdo con el informe de fiscalización 000035-2026-ABC-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE, Pérez Tello consignó que no tenía información por declarar en su DJHV en el Rubro VI - Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos(as) por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.

PUEDES VER: Elecciones 2026: 51 candidatos con sentencias por violencia familiar buscan llegar al Congreso

lr.pe
Informe del JEE sobre Marisol Pérez Tello

Informe del JEE sobre Marisol Pérez Tello

Sin embargo, el ente electoral solicitó el pasado 23 de enero a la Corte Superior de Justicia de Lima un informe sobre los candidatos que postulan a la presidencia con respecto a sentencias condenatorias firmes por delito doloso, fundadas por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales o por violencia familiar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En ese sentido, la institución judicial alertó sobre el Expediente N.° 04428-2023-0-1815-JP-LA-06, una sentencia fundada, en estado archivo provisional en ejecución. De dicho informe, se advirtió que Pérez Tello figura en calidad de demandada por "obligación de dar suma de dinero iniciadas por AFPS".

Al respecto, se informó que el 6 de noviembre del 2023, se declaró fundada la demanda y se ordenó que la candidata presidencial cancele S/746,23 más intereses moratorios, costas y costos del proceso a Profuturo AFP.

El 26 de marzo de este año, según detalla el informe, se declaró consentida la sentencia y se declaró el archivo provisional.

PUEDES VER: ¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

lr.pe

"Al contrastar la información consignada por la candidata en su Declaración Jurada de Hoja de Vida con la información judicial verificada, se advierte que la candidata omitió declarar dicha sentencia firme; por lo tanto, habría información falsa declarada por parte de la candidata", asegura el JEE.

El detalle del informe. Pérez Tello habría omitido declarar información sobre sentencia

El detalle del informe. Pérez Tello habría omitido declarar información sobre sentencia

Posibles sanciones

El JEE también mencionó el proceso que se seguiría contra la candidata en caso de que se verifique la existencia de falsedad de información. El ente electoral afirmó que, conforme a la LOP, se procederá con la corrección de información en la DJHV de Pérez Tello, se impondría una multa entre 1 y 10 UIT y se remitiría los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.

