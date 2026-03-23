Alfonso López Chau: "Hay una ingeniería a gusto de las ratas que están en el Congreso"

Alfonso López Chau: "Hay una ingeniería a gusto de las ratas que están en el Congreso"

Alfonso López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, brindó detalles, durante el debate presidencial, sobre cómo combatiría la corrupción en caso de resultar elegido en las Elecciones 2026.

Durante su participación, se le consultó: “¿Cómo se vincularían con un Congreso altamente cuestionado sin debilitar la agenda anticorrupción desde el Ejecutivo?”.

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En respuesta el ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) respondió: “Cuando hay una ingeniería hecha a gusto de las ratas que están en el Congreso es imposible responder la pregunta. Un presidente que se encuentra maniatado por un Congreso la única salida que tiene es la desobediencia civil y retornar al pueblo que es el fundamento de toda la democracia moderna”.