"Sería imposible trabajar con unas ratas": así respondió Alfonso López Chau tras ser consultado sobre trabajar con el Congreso
El ex rector de la UNIagregó que cuando un mandatario está maniatado por el Congreso la única respuesta es la desobediencia civil.
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Alfonso López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, brindó detalles, durante el debate presidencial, sobre cómo combatiría la corrupción en caso de resultar elegido en las Elecciones 2026.
Durante su participación, se le consultó: “¿Cómo se vincularían con un Congreso altamente cuestionado sin debilitar la agenda anticorrupción desde el Ejecutivo?”.
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En respuesta el ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) respondió: “Cuando hay una ingeniería hecha a gusto de las ratas que están en el Congreso es imposible responder la pregunta. Un presidente que se encuentra maniatado por un Congreso la única salida que tiene es la desobediencia civil y retornar al pueblo que es el fundamento de toda la democracia moderna”.