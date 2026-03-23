Debate presidencial 2026: verificaciones EN VIVO de las declaraciones de los candidatos este 23 de marzo

A menos de un mes para la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú, el Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo el primer ciclo de debates presidenciales que inicia el día de hoy a las 20:00 horas. Por ello, el equipo de Verificador de La República realizará un chequeo en vivo de las declaraciones de los candidatos
En la jornada de hoy participaran un total de 11 candidatos presidenciales entre los que se encuentran los siguientes:
En ese contexto, Verificador —la unidad de fact-checking de La República— revisó las afirmaciones de los once aspirantes al sillón presidencial y las calificó como ciertas, falsas o imprecisas. Esta fue una verificación en vivo que, por su naturaleza, puede estar sometida a ajustes y precisiones posteriores.