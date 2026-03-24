Debate Presidencial EN VIVO: hoy es la segunda fecha donde los candidatos presentarán sus propuestas
La segunda fecha de la primera jornada del debate presidencial 2026 reúne hoy a un nuevo grupo de candidatos que expondrán sus planes de gobierno para combatir la inseguridad ciudadana y la corrupción en el país.
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La segunda fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se lleva a cabo este lunes 24 de marzo desde las 8.00 p. m., con la participación de candidatos como Carlos Espá, Fiorella Molinelli, Roberto Sánchez y George Forsyth, entre otros. En esta jornada, los aspirantes presentarán sus principales propuestas ante la ciudadanía en temas de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. En la misma línea, se realizarán preguntas ciudadanas a cada uno de los participantes. Cabe precisar que el candidato del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, no participará en esta actividad electoral debido a encontrarse prófugo.
Debate presidencial 2026 HOY, 24 de marzo: sigue la presentación de los candidatos
Conoce a los candidatos que participarán en la segunda fecha del debate presidencial
La segunda fecha de este martes 24 de marzo contará con la participación de 11 candidatos, entre ellos Álvaro Paz de la Barra (Fen en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Ricardo Belmont (Cívico Obras), Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú), Armando Massé (Democrático Federal), George Forsyth (Somos Perú), Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Walter Chirinos (PRIN), Carlos Espá (Sí Creo) y Carlos Jaico (Perú Moderno).
Debate presidencial 2026: conoce los temas que expondrán los candidatos
Al igual que en la primera fecha, estos serán los bloques en los cuales debatirán los candidatos presidenciales:
- Primer bloque: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
- Segundo bloque: pregunta ciudadana
- Tercer bloque: integridad pública y lucha contra la corrupción
- Cuarto bloque: mensaje final
Segunda fecha del debate presidencial: ¿a qué hora inicia?
El debate presidencial de este martes 24 de marzo, correspondiente a la segunda fecha del ciclo organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), iniciará a las 8:00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Durante este tiempo, los candidatos participarán en bloques temáticos que incluyen exposiciones individuales, réplicas, preguntas ciudadanas y un espacio final de cierre, en el que presentarán sus principales propuestas ante el electorado.