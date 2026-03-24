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Debate presidencial 2026: ¿alguna propuesta real? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Debate presidencial HOY 24 de marzo: estos son los 12 candidatos que se presentarán de cara a las Elecciones Generales 2026

Este martes 24 de marzo, se presentarán 12 candidatos a la presidencia en el Centro de Convenciones de Lima en San Borja. Los temas para el segundo debate presidencial son seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

El segundo debate presidencial se realizará este martes 14 de marzo a las 8 de la noche. Foto: Composición/LR
El segundo debate presidencial se realizará este martes 14 de marzo a las 8 de la noche. Foto: Composición/LR

Debate presidencial | Este martes 24 de marzo se desarrollará la segunda fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las Elecciones Generales 2026, en la que se elegirá al próximo presidente de la República, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

En esta ocasión, 12 de 35 aspirantes al sillón presidencial deberán acudir al Centro de Convenciones de Lima. Sin embargo, uno de ellos, el líder de Perú Libre y prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, no llegará debido a que el Tribunal Constitucional (TC) aún no resuelve su recurso para anular la prisión preventiva en su contra.

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Debate presidencial 2026: candidatos que se presentarán en la segunda jornada

Candidato presidencialPartido
Álvaro Paz de la BarraFe en el Perú
Fiorella MolinelliFuerza y Libertad
Roberto SánchezJuntos por el Perú
Ricardo BelmontCívico Obras
Charlie CarrascoPartido Demócrata Unido Perú
Armando MasséPartido Democrático Federal
George ForsythSomos Perú
Vladimir CerrónPerú Libre
Francisco Diez-CansecoPerú Acción
Walter ChirinosPRIN
Carlos EspáSíCreo
Carlos JaicoPerú Moderno

Debate presidencial: los temas que se debatirán en la segunda fecha

Los temas serán seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción.

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Serán 4 grupos de 3 candidatos. Cada uno tendrá un minuto de presentación y luego 2 minutos y 30 seguidos para debatir sus propuestas con otros candidatos.

Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

  • Terna 1: Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).
  • Terna 2: Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Masse (Partido Democrático Federal).
  • Terna 3: George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (SíCreo) y Carlos Jaico (Perú Moderno).
  • Terna 4: Vladimir Cerrón (Perú Libre), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Walter Chirinos (PRIN).

Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción

  • Terna 1: Charlie Carrasco, George Forsyth y Francisco Diez-Canseco.
  • Terna 2: Armando Masse, Carlos Espá y Ricardo Belmont.
  • Terna 3: Carlos Jaico, Walter Chirinos y Álvaro Paz de la Barra.
  • Terna 4: Roberto Sánchez, Vladimir Cerrón y Fiorella Molinelli.

¿Dónde puedo ver el debate presidencial?


El debate presidencial podrá verse por señal abierta en TV Perú. También estará disponible en cable a través de JNE TV, en el canal 552 de Movistar. La segunda jornada del evento comenzará a las 8.30 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

Asimismo, la transmisión se realizará en línea mediante las cuentas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en plataformas como Facebook y YouTube.

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