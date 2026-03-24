El segundo debate presidencial se realizará este martes 14 de marzo a las 8 de la noche. Foto: Composición/LR

El segundo debate presidencial se realizará este martes 14 de marzo a las 8 de la noche. Foto: Composición/LR

Debate presidencial | Este martes 24 de marzo se desarrollará la segunda fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las Elecciones Generales 2026, en la que se elegirá al próximo presidente de la República, senadores, diputados y parlamentarios andinos.



En esta ocasión, 12 de 35 aspirantes al sillón presidencial deberán acudir al Centro de Convenciones de Lima. Sin embargo, uno de ellos, el líder de Perú Libre y prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, no llegará debido a que el Tribunal Constitucional (TC) aún no resuelve su recurso para anular la prisión preventiva en su contra.

Debate presidencial 2026: candidatos que se presentarán en la segunda jornada

Candidato presidencial Partido Álvaro Paz de la Barra Fe en el Perú Fiorella Molinelli Fuerza y Libertad Roberto Sánchez Juntos por el Perú Ricardo Belmont Cívico Obras Charlie Carrasco Partido Demócrata Unido Perú Armando Massé Partido Democrático Federal George Forsyth Somos Perú Vladimir Cerrón Perú Libre Francisco Diez-Canseco Perú Acción Walter Chirinos PRIN Carlos Espá SíCreo Carlos Jaico Perú Moderno

Debate presidencial: los temas que se debatirán en la segunda fecha

Los temas serán seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción.

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Serán 4 grupos de 3 candidatos. Cada uno tendrá un minuto de presentación y luego 2 minutos y 30 seguidos para debatir sus propuestas con otros candidatos.

Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Terna 1: Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras). Terna 2: Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Masse (Partido Democrático Federal).

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Masse (Partido Democrático Federal). Terna 3: George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (SíCreo) y Carlos Jaico (Perú Moderno).

George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (SíCreo) y Carlos Jaico (Perú Moderno). Terna 4: Vladimir Cerrón (Perú Libre), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Walter Chirinos (PRIN).

Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Terna 1: Charlie Carrasco, George Forsyth y Francisco Diez-Canseco.

Charlie Carrasco, George Forsyth y Francisco Diez-Canseco. Terna 2: Armando Masse, Carlos Espá y Ricardo Belmont.

Armando Masse, Carlos Espá y Ricardo Belmont. Terna 3: Carlos Jaico, Walter Chirinos y Álvaro Paz de la Barra.

Carlos Jaico, Walter Chirinos y Álvaro Paz de la Barra. Terna 4: Roberto Sánchez, Vladimir Cerrón y Fiorella Molinelli.



¿Dónde puedo ver el debate presidencial?



El debate presidencial podrá verse por señal abierta en TV Perú. También estará disponible en cable a través de JNE TV, en el canal 552 de Movistar. La segunda jornada del evento comenzará a las 8.30 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

Asimismo, la transmisión se realizará en línea mediante las cuentas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en plataformas como Facebook y YouTube.