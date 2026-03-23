Extrabajadores de la Municipalidad de Comas denunciaron haber sido forzados a hacer campaña a favor de Podemos Perú

Trabajadores de la Municipalidad de Comas hacen campaña a favor de Podemos Perú. | Composición/Jazmin Ceras

Trabajadores de la Municipalidad de Comas hacen campaña a favor de Podemos Perú. | Composición/Jazmin Ceras

Un reportaje de Punto Final reveló testimonios de al menos cinco extrabajadores de la Municipalidad de Comas, quienes denunciaron haber sido víctimas de presiones y amenazas para participar en la campaña de Podemos Perú. Según los denunciantes, cuyas identidades se mantienen en reserva, la estabilidad laboral en el municipio no dependía de la eficiencia profesional, sino del apoyo brindado al partido liderado por José Luna Gálvez.

El personal habría sido forzado a crear cuentas falsas en redes sociales para difundir mensajes a favor de los candidatos del partido. Se reportó la asistencia a mítines tanto en Comas como en otros distritos, bajo la advertencia de perder el puesto de trabajo si faltaban.

TE RECOMENDAMOS PRESIONES PARLAMENTARIAS Y LA VENGANZA DEL JNJ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

“Si no asistías a ese evento, te volaban la cabeza. Al mes siguiente ya no ibas a continuar”, mencionó un extrabajador, quien detalló cómo personal de diversas áreas de la Municipalidad eran captadas para estas actividades.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El 10 de marzo, Aron Espinoza, candidato a diputado por Podemos Perú, protagonizó un mitin donde el hijo de Carmen Mónica Acuña, alcaldesa de Comas, fue anfitrión. Asimismo, el 14 de marzo, la funcionaria ha sido vista realizando campaña activa por Podemos Perú junto a figuras como Miguel Saldaña, quien participa en el proceso pese a tener una condena por negociación incompatible en agravio de la propia Municipalidad de Comas.

Otro caso presentado es el de una trabajadora de la Subgerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad, quien tuvo que renunciar a su afiliación política anterior para inscribirse como militante de Podemos Perú como condición para seguir trabajando. Otro extrabajador afectado comentó que su contrato finalizó en febrero debido a que se negó a apoyar a la alcaldesa y al partido.

“Me dijeron que ya no querían contar con mis servicios porque yo no quería apoyar a la señora Mónica y a Podemos”, puntualizó.

Descargos

Frente a estas denuncias, la alcaldesa Carmen Acuña rechazó tener algún vínculo con el partido Podemos Perú. En sus declaraciones para el reportaje, aseguró desconocer las denuncias presentadas por los extrabajadores y negó cualquier tipo de coacción o direccionamiento político dentro de su gestión administrativa.

Contraloría inicia investigación a Municipalidad de Comas que utiliza trabajadores para campaña proselitista a favor de Podemos Perú

La Contraloría notificó a la Municipalidad de Comas el inicio de una supervisión oficial para garantizar la neutralidad electoral. A través de un equipo de fiscalización del Órgano de Control Institucional (OCI). Se recopilará información para asegurar que el personal y los recursos de la municipalidad se utilicen correctamente y sin fines políticos durante los actuales procesos electorales.

La Contraloría General de la República notificó a la Municipalidad de Comas el inicio de una supervisión para garantizar neutralidad electoral.



