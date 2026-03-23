HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Keiko lidera votos y ¿exministro se "enamoró" de menor? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Extrabajadores de la Municipalidad de Comas denunciaron haber sido forzados a hacer campaña a favor de Podemos Perú

Extrabajadores municipales revelan que sus contratos dependían de su apoyo a la candidatura de Podemos Perú. El personal debía crear perfiles falsos en redes sociales y asistir obligatoriamente a mítines.

Trabajadores de la Municipalidad de Comas hacen campaña a favor de Podemos Perú.
Trabajadores de la Municipalidad de Comas hacen campaña a favor de Podemos Perú. | Composición/Jazmin Ceras

Un reportaje de Punto Final reveló testimonios de al menos cinco extrabajadores de la Municipalidad de Comas, quienes denunciaron haber sido víctimas de presiones y amenazas para participar en la campaña de Podemos Perú. Según los denunciantes, cuyas identidades se mantienen en reserva, la estabilidad laboral en el municipio no dependía de la eficiencia profesional, sino del apoyo brindado al partido liderado por José Luna Gálvez.

Únete a nuestro canal de política y economía

El personal habría sido forzado a crear cuentas falsas en redes sociales para difundir mensajes a favor de los candidatos del partido. Se reportó la asistencia a mítines tanto en Comas como en otros distritos, bajo la advertencia de perder el puesto de trabajo si faltaban.

TE RECOMENDAMOS

PRESIONES PARLAMENTARIAS Y LA VENGANZA DEL JNJ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia y dónde puedo ver EN VIVO las primeras fechas?

lr.pe

“Si no asistías a ese evento, te volaban la cabeza. Al mes siguiente ya no ibas a continuar”, mencionó un extrabajador, quien detalló cómo personal de diversas áreas de la Municipalidad eran captadas para estas actividades.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El 10 de marzo, Aron Espinoza, candidato a diputado por Podemos Perú, protagonizó un mitin donde el hijo de Carmen Mónica Acuña, alcaldesa de Comas, fue anfitrión. Asimismo, el 14 de marzo, la funcionaria ha sido vista realizando campaña activa por Podemos Perú junto a figuras como Miguel Saldaña, quien participa en el proceso pese a tener una condena por negociación incompatible en agravio de la propia Municipalidad de Comas.

Otro caso presentado es el de una trabajadora de la Subgerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad, quien tuvo que renunciar a su afiliación política anterior para inscribirse como militante de Podemos Perú como condición para seguir trabajando. Otro extrabajador afectado comentó que su contrato finalizó en febrero debido a que se negó a apoyar a la alcaldesa y al partido.

“Me dijeron que ya no querían contar con mis servicios porque yo no quería apoyar a la señora Mónica y a Podemos”, puntualizó.

Descargos

Frente a estas denuncias, la alcaldesa Carmen Acuña rechazó tener algún vínculo con el partido Podemos Perú. En sus declaraciones para el reportaje, aseguró desconocer las denuncias presentadas por los extrabajadores y negó cualquier tipo de coacción o direccionamiento político dentro de su gestión administrativa.

Contraloría inicia investigación a Municipalidad de Comas que utiliza trabajadores para campaña proselitista a favor de Podemos Perú

La Contraloría notificó a la Municipalidad de Comas el inicio de una supervisión oficial para garantizar la neutralidad electoral. A través de un equipo de fiscalización del Órgano de Control Institucional (OCI). Se recopilará información para asegurar que el personal y los recursos de la municipalidad se utilicen correctamente y sin fines políticos durante los actuales procesos electorales.

La Contraloría General de la República notificó a la Municipalidad de Comas el inicio de una supervisión para garantizar neutralidad electoral.

La Contraloría General de la República notificó a la Municipalidad de Comas el inicio de una supervisión para garantizar neutralidad electoral.


Notas relacionadas
Elecciones 2026: JNE amonesta a José Luna y Cecilia García por comentarios ofensivos contra otros candidatos

Elecciones 2026: JNE amonesta a José Luna y Cecilia García por comentarios ofensivos contra otros candidatos

LEER MÁS
Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

LEER MÁS
Candidatos al Congreso registran multas de tránsito por más de S/170 mil: aspirante por Podemos Perú encabeza la lista

Candidatos al Congreso registran multas de tránsito por más de S/170 mil: aspirante por Podemos Perú encabeza la lista

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia y dónde puedo ver EN VIVO las primeras fechas?

Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia y dónde puedo ver EN VIVO las primeras fechas?

LEER MÁS
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Groso estarán frente a frente

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Groso estarán frente a frente

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fondo Soberano de Riqueza: ¿qué dicen los expertos sobre esta propuesta impulsada por Alfonso López-Chau?

Corte de Piura fortalece capacidades en la protección del Patrimonio Cultural de la Nación

César Acuña: joven le lanza un huevo en la cabeza durante campaña electoral

Política

César Acuña: joven le lanza un huevo en la cabeza durante campaña electoral

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Groso estarán frente a frente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña: joven le lanza un huevo en la cabeza durante campaña electoral

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Groso estarán frente a frente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025