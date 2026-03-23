Juliana Oxenford sobre el posible “outsider”: “Entre Nieto, Lescano, Sánchez de pronto, y hasta Fernando Olivera”
La periodista hizo un análisis de la última encuesta de Datum y destacó un posible "outsider" en las próximas elecciones. Asimismo, señaló que el liderazgo de Keiko y RLA es un reflejo de que la gente "no conoce a otros candidatos".
- Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho
- Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Groso estarán frente a frente
En la reciente edición de ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford se refirió a las intenciones de voto reflejadas en la última encuesta de Datum y cómo ha ido cambiando el panorama estando ya a tres semanas de las elecciones. Según opinó, no le sorprendería que aparezca un outsider y que la opción esté “entre Nieto, Lescano, Sánchez de pronto, y hasta Fernando Olivera”.
Asimismo, la periodista explicó que, pese a que Keiko Fujimori pasó a ocupar el primer lugar en esta encuesta, sigue habiendo un “empate técnico” entre la lideresa de Fuerza Popular y el de Renovación Popular. “Yo creo que el hecho de que López Aliaga y Keiko Fujimori sigan peleándose por el primer puesto de las encuestas no hace más que demostrar que la gente todavía no se ha enterado de que existen otros candidatos, o sabe, pero no los quiere terminar de conocer, porque son 36, o sea que hay oferta”, agregó.
TE RECOMENDAMOS
DEBATE PRESIDENCIAL 2026: TODO LO QUE NECESITAS SABER | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
En tanto, habló de los debates presidenciales que arrancan el día de hoy, en los que se verá a los diferentes candidatos, “los 36 de la lista”, discutiendo temas de seguridad ciudadana, economía, educación y salud. “Yo creo que va a estar más aburrido que chupar clavos, me voy adelantando, que lo voy a tener que ver, obviamente, si es la información que tengo que consumir para hacer programa todos los días”, señaló Oxenford.
PUEDES VER: RMP advierte “consecuencias” si Keiko accede a lista electoral: “Quiere saber si en 2021 votaste por ella o no”
“Aunque esté tedioso, aunque no haya la acción que uno espera siempre en un debate, porque son demasiados los postulantes, señores, les recomiendo, en serio, véanlo. Hay un 30 % que todavía no decide por quién va a votar, pero que sí va a ir a las urnas, va a participar activamente en el proceso de 12 de abril”, finalizó la conductora.