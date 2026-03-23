Juliana Oxenford sobre el posible “outsider”: “Entre Nieto, Lescano, Sánchez de pronto, y hasta Fernando Olivera”

En la reciente edición de ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford se refirió a las intenciones de voto reflejadas en la última encuesta de Datum y cómo ha ido cambiando el panorama estando ya a tres semanas de las elecciones. Según opinó, no le sorprendería que aparezca un outsider y que la opción esté “entre Nieto, Lescano, Sánchez de pronto, y hasta Fernando Olivera”.

Asimismo, la periodista explicó que, pese a que Keiko Fujimori pasó a ocupar el primer lugar en esta encuesta, sigue habiendo un “empate técnico” entre la lideresa de Fuerza Popular y el de Renovación Popular. “Yo creo que el hecho de que López Aliaga y Keiko Fujimori sigan peleándose por el primer puesto de las encuestas no hace más que demostrar que la gente todavía no se ha enterado de que existen otros candidatos, o sabe, pero no los quiere terminar de conocer, porque son 36, o sea que hay oferta”, agregó.

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En tanto, habló de los debates presidenciales que arrancan el día de hoy, en los que se verá a los diferentes candidatos, “los 36 de la lista”, discutiendo temas de seguridad ciudadana, economía, educación y salud. “Yo creo que va a estar más aburrido que chupar clavos, me voy adelantando, que lo voy a tener que ver, obviamente, si es la información que tengo que consumir para hacer programa todos los días”, señaló Oxenford.

“Aunque esté tedioso, aunque no haya la acción que uno espera siempre en un debate, porque son demasiados los postulantes, señores, les recomiendo, en serio, véanlo. Hay un 30 % que todavía no decide por quién va a votar, pero que sí va a ir a las urnas, va a participar activamente en el proceso de 12 de abril”, finalizó la conductora.