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Juliana Oxenford sobre el posible “outsider”: “Entre Nieto, Lescano, Sánchez de pronto, y hasta Fernando Olivera”

La periodista hizo un análisis de la última encuesta de Datum y destacó un posible "outsider" en las próximas elecciones. Asimismo, señaló que el liderazgo de Keiko y RLA es un reflejo de que la gente "no conoce a otros candidatos".


Para Oxenford, el "outsider" podría ser cualquiera de estos candidatos. Foto: composición LR
Para Oxenford, el "outsider" podría ser cualquiera de estos candidatos. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford se refirió a las intenciones de voto reflejadas en la última encuesta de Datum y cómo ha ido cambiando el panorama estando ya a tres semanas de las elecciones. Según opinó, no le sorprendería que aparezca un outsider y que la opción esté “entre Nieto, Lescano, Sánchez de pronto, y hasta Fernando Olivera”.

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Asimismo, la periodista explicó que, pese a que Keiko Fujimori pasó a ocupar el primer lugar en esta encuesta, sigue habiendo un “empate técnico” entre la lideresa de Fuerza Popular y el de Renovación Popular. “Yo creo que el hecho de que López Aliaga y Keiko Fujimori sigan peleándose por el primer puesto de las encuestas no hace más que demostrar que la gente todavía no se ha enterado de que existen otros candidatos, o sabe, pero no los quiere terminar de conocer, porque son 36, o sea que hay oferta”, agregó.

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En tanto, habló de los debates presidenciales que arrancan el día de hoy, en los que se verá a los diferentes candidatos, “los 36 de la lista”, discutiendo temas de seguridad ciudadana, economía, educación y salud. “Yo creo que va a estar más aburrido que chupar clavos, me voy adelantando, que lo voy a tener que ver, obviamente, si es la información que tengo que consumir para hacer programa todos los días”, señaló Oxenford.

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“Aunque esté tedioso, aunque no haya la acción que uno espera siempre en un debate, porque son demasiados los postulantes, señores, les recomiendo, en serio, véanlo. Hay un 30 % que todavía no decide por quién va a votar, pero que sí va a ir a las urnas, va a participar activamente en el proceso de 12 de abril”, finalizó la conductora.

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