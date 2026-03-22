Tomás Gálvez y Patricia Benavides se disputan la fiscalía de la Nación

Esta será una semana crucial para el Ministerio Público. Luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmara la destitución de Delia Espinoza, la Junta de Fiscales Supremos deberá elegir a un nuevo titular para la institución.

Según trascendió, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, ha convocado a los fiscales supremos Zoraida Ávalos Rivera, Patricia Benavides Vargas, Luis Arce Córdova y Juan Carlos Villena Campana para realizar la elección este lunes.

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Pero, no es seguro que la designación sea inmediata. Algunos magistrados prefieren esperar a tener la resolución de destitución por escrito para evitar que se repita el “antecedente Benavides”, el cual fue utilizado por la JNJ para destituir a Espinoza Valenzuela.

Surgen interrogantes jurídicas: ¿Qué pasaría si, antes de noviembre de 2027, Espinoza logra revocar su destitución e inhabilitación? ¿Podría recuperar su asiento como fiscal de la Nación? ¿El fiscal que ocupe el cargo en ese momento debería entregárselo o se enfrentaría a una destitución si no lo hace?

El retorno y las facciones

Aparentemente, de los cinco fiscales supremos, cuatro aspiran al cargo. Patricia Benavides busca la elección como una reivindicación tras su salida en 2023.

Por su parte, el fiscal supremo Luis Arce también mantiene sus aspiraciones, aunque todavía es percibido como ajeno a la carrera fiscal, pues desarrolló gran parte de su trayectoria en el Poder Judicial, donde fue presidente de la Corte Superior de Lima.

Para Juan Carlos Villena, quien se desempeñó como fiscal de la Nación interino tras la salida de Benavides, esta sería la última oportunidad de convertirse en titular, dado que está próximo a cumplir la edad de jubilación.

Zoraida Ávalos es la única que no busca el cargo. Se jubilará en 2027 y ya ejerció como fiscal de la Nación titular. En circunstancias normales, ella debería ser la actual interina; no obstante, sectores políticos en el Congreso se oponen a su presencia en dicho puesto. Finalmente, el actual interino, Tomás Gálvez, desea ser ratificado como titular. Sin embargo, su perfil es cuestionado por ser considerado muy político, lo que le ha impedido concretar el apoyo total del bloque de gobierno y de otros sectores progresistas.

Una elección después del 12 de abril podría favorecer las posibilidades de Gálvez de permanecer al frente del Ministerio Público.