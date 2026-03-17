Es falso que Roberto Sánchez lidere encuesta presidencial en el sur y oriente del Perú con un 23%

LO FALSO:

Roberto Sánchez encabeza intención de voto presidencial en el sur y oriente del Perú con un 23%.

LO VERDADERO:

El estudio no proviene de una entidad inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones, lo que incumple lo establecido en la Ley N.° 27369.

Empresas autorizadas para elaborar y difundir estudios de intención de voto, como Datum o IEP, no reportan resultados similares al mostrado en redes.

En redes sociales se difundió un supuesto sondeo atribuido a 'Estudio de Opinión Pública', según el cual Roberto Sánchez ocuparía el primer lugar en intención de voto para las elecciones presidenciales 2026 en el sur y oriente del Perú. Sin embargo, esta encuestadora no cuenta con autorización para difundir estudios, ya que no figura inscrita en los registros oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, análisis recientes de firmas reconocidas como Datum, CPI e IEP indican que Sánchez no lidera las preferencias en esas regiones del país.

Encuesta en Facebook ubica a Sánchez en primer lugar

En Facebook circulan diversas publicaciones en las que se afirma que, a solo cuatro semanas de las Elecciones Generales 2026, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, encabeza la intención de voto con un 23%, seguido por Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, con un 11%, y Ronal Atencio, de la alianza Venceremos, con un 6%. La publicación con mayor alcance ha acumulado hasta el momento cerca de 400 reacciones, 130 comentarios y casi 500 compartidos.

Interacción del post más viral en redes sociales. Foto: Facebook.

Empresa no aparece en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE)

Si bien el presunto sondeo incluye algunos elementos de ficha técnica —requisito establecido en el artículo 18 de la Ley N.° 27369—, como el tamaño de la muestra (35.000 personas) y las regiones donde se habría realizado (Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua, entre otras), la entidad a la que se atribuye el análisis, Estudio de Opinión Pública, no aparece registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Para verificar esta información, se realizó una búsqueda en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE, que es la lista oficial que autoriza a personas naturales y jurídicas a elaborar y difundir encuestas electorales en el Perú.

Supuesto sondeo muestra algunos detalles de la ficha técnica. Foto: Facebook.

Por otra parte, la Resolución N.° 0340-2026-JNE precisa que el registro del sondeo debe realizarse en el REE. Según su artículo 10, dicha inscripción "concede a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar los resultados de intención de voto y de simulacro de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión".

Firmas reconocidas no ponen a Sánchez como postulante con mayor votación

Empresas reconocidas y debidamente inscritas ante el JNE, como Datum, reportan, en su último estudio, que Roberto Sánchez obtuvo apenas un 1,1% de apoyo en el sur y un 1,3% en el oriente del país. De igual manera, la más reciente encuesta de CPI le atribuye un 4,2% en la sierra centro y sur, y un 0,0% en el oriente. Por su parte, el IEP señala que el candidato de Juntos por el Perú alcanza un 3,8% en la región sur y un 6,4% en la zona oriental del Perú.

Intención de voto presidencial según Datum. Foto: Datum.

CPI sitúa a Sánchez en los últimos lugares de preferencia electoral. Foto: CPI.

Última encuesta IEP ubica a JP en una mejor posición. Foto: IEP.

Conclusión

En Facebook circula un supuesto sondeo que coloca a Roberto Sánchez como líder en intención de voto con 23% en sur y oriente del país, a pocas semanas de las Elecciones Generales 2026. El estudio menciona datos técnicos, pero fue atribuido a una entidad que no está registrada ante el JNE. La normativa vigente exige que toda encuestadora esté inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Electoral para difundir resultados. En contraste, estudios oficiales de Datum, CPI e IEP muestran que Sánchez tiene un respaldo mucho menor en las regiones mencionadas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.