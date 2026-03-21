Se entregó expolicía prófugo vinculado con el asesinato de Andrea Vidal

El exsuboficial PNP Santiago More Rios fue expulsado por graves casos de corrupción: participó en la obtención de la placa del vehículo de los asesinos de Andrea Vidal. Foto: La República

El exsuboficial PNP Santiago More Rios fue expulsado por graves casos de corrupción: participó en la obtención de la placa del vehículo de los asesinos de Andrea Vidal. Foto: La República

El suboficial en retiro de la Policía Nacional, Santiago More Ríos, quien se encontraba con orden de captura por su relación con el crimen de la abogada Andrea Vidal, se presentó a las 10.00 p. m. del viernes en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en Lima, y se entregó a los agentes que lo buscaban.

Santiago More se puso a derecho cinco días después que su hijo, David More Calderón, fue detenido por la policía en la Panamericana Norte, en Piura, el domingo 15 de marzo, aparentemente cuando se dirigía a la frontera con Ecuador, para así evadir el mandato judicial de captura.

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La División de Investigación de Homicidios de la Dirincri solicitó la detención de Santiago More y de su hijo David More porque detectó que el día del asesinato de Andrea Vidal, las cámaras de seguridad registraron un vehículo KIA que rondaba por la casa del novio de la abogada en San Miguel, y que luego la siguió hasta La Victoria donde fue asesinada por tres sicarios.

Los agentes descubrieron que la placa del automóvil era clonada y que los More la habían conseguido en Piura. Luego los detectives comprobaron que Santiago y David More habían clonado otras 250 placas y que lo hicieron a pedido de organizaciones criminales.

Además, Santiago y David More están implicados en actividades criminales en Lima y en provincias.

Después de mantenerse 35 días prófugo, Santiago More Ríos se entregó a la policía en la noche del sábado a la Dirincri, en Lima. Foto: La República

Viejos conocidos

Por si fuera poco, Santiago More Ríos fue expulsado de la Policía Nacional por falta grave cuando fue involucrado en un caso de falsificación de documentos.

La policía ha comprobado documentalmente que David More Calderón solicitó y obtuvo la placa F9K-652 que le entregó la Cámara de Comercio de Piura y quien recogió la matrícula fue su padre, el expolicía Santiago More Ríos. Esa es la placa clonada del vehículo KIA en el que se movilizaban los delincuentes que participaron en el cruel asesinato de Andrea Vidal, la noche del 10 de diciembre de 2024.

Fuentes de la Inspectoría General de la Policía Nacional confirmaron a La República que el exsuboficial Santiago More Ríos fue expectorado de la institución por su implicación en los delitos de estafa, falsificación de documentos y sellos en agravio del Estado.

Expulsado de la PNP

El 20 de septiembre del 2000, Santiago More Ríos fue pasado al retiro por faltas muy graves contra el decoro, desobediencia y contra el deber profesional, de acuerdo con el Reglamento Disciplinario de la PNP.

Según la hoja de vida de Santiago More Ríos, ingresó a la institución el primero de julio de 1985 a la Escuela de Suboficiales de la Ex Guardia Civil y egresó el primero de febrero de 1986. Es decir, recibió solo seis meses de instrucción policial.

Con la verificada relación de Santiago More y David More con el vehículo de los homicidas de Andrea Vidal, se franquea la posibilidad de que los agentes de la División de Investigación de Homicidios identifiquen a los autores intelectuales y materiales del crimen.

“Es probable que padre e hijo cumplieron un rol funcional dentro de la estructura de la organización criminal, consistente en la gestión y obtención de placas de rodaje duplicadas, utilizadas en los vehículos empleados para las acciones de marcaje y reglaje previas al atentado", dijeron fuentes policiales.

“El asesinato no podría haberlo consumado un particular sino una organización criminal compuesta por varias personas provistas de armamento y logística, con capacidad para vigilar y seguir, como en este caso. Quizás es una organización criminal contratada por alguien con mucho dinero”, añadieron.

“Es un homicidio cometido por sicarios de alta gama”, apuntaron.