Vladimiro Montesinos es condenado a 20 años de prisión por asesinato de Melissa Alfaro
Montesinos fue condenado por el delito de homicidio calificado contra la periodista Melissa Alfaro Méndez y el ciudadano Víctor Hugo Ruiz León. Según la acusación fiscal, es responsable de enviar 'Sobres bombas' a personas consideradas contrarias al régimen.
- Vladimiro Montesinos: Poder Judicial dictará sentencia en su contra por caso 'Sobres bomba'
- Vladimiro Montesinos: Poder Judicial hará lectura de sentencia el viernes 20 de marzo por caso "Sobres Bomba"
El Poder Judicial sentenció a Vladimiro Montesinos Torres a 20 años de pena privativa de la libertad. El exasesor presidencial de Alberto Fujimori fue hallado responsable del delito de homicidio calificado de la periodista Melissa Alfaro en grado de consumación y tentativa, en el marco del proceso judicial conocido como 'Sobres bomba'. La Fiscalía había pedido 35 años de cárcel.
Información en desarrollo…
PRESIONES PARLAMENTARIAS Y LA VENGANZA DEL JNJ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno