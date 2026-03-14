Es falso que seguidores de Alfonso López Chau hayan hecho ritual a su favor: imagen fue generada con IA

LO FALSO:

Seguidores de Alfonso López Chau realizaron ritual a su favor.

LO VERDADERO:

SynthID, una herramienta de Google, determinó que la mayor parte o la totalidad de la imagen fue generada con inteligencia artificial.

Otras plataformas como Hive-Moderation o Sightengine aseguraron que el material tiene una probabilidad de hasta 100% de haber sido creado con IA.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026, en Facebook circuló una supuesta imagen en la que se afirma que los simpatizantes de Alfonso López Chau, candidato de Ahora Nación, hicieron rituales para que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, sea su rival en segunda vuelta de la contienda presidencial. Sin embargo, la fotografía es falsa: tras ser analizada con diversas herramientas de detección de inteligencia artificial, los resultados indicaron que el contenido fue generado con IA. Hasta el momento, la publicación ha alcanzado más de 1.400 reacciones, 1.500 comentarios y más de 100 compartidos.

Post viral en redes sociales. Foto: Facebook

Ilustración viral fue generada con inteligencia artificial

El equipo de Verificador de LR analizó la imagen con SynthID, una herramienta de Google diseñada para identificar contenidos generados con inteligencia artificial. Cabe mencionar que cuando una imagen es creada o editada con instrumentos de IA de aquel buscador web, el sistema incorpora una marca de agua imperceptible para el ojo humano, pero detectable por SynthID. Tras el análisis, la herramienta concluyó que "la mayor parte o la totalidad de esta imagen fue editada o generada con la inteligencia artificial de Google".

SynthID resolvió que algunos dedos y rasgos faciales no están definidos con claridad o presentan formas poco naturales. Además, el texto en la bandera roja ("PUNO - COMUNISTAS INDIGENISTAS") se ve demasiado nítido y perfectamente alineado en comparación con los pliegues de la tela, lo cual es común en ediciones digitales o generaciones por IA, mientras que algunos elementos del paisaje y las figuras en la distancia pierden coherencia estructural al ser ampliados.

Por otra parte, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo determinó que el video presentaba un 100% de probabilidad de haber sido generado con IA.

Análisis realizado por Hive-Moderation. Foto: Hive-Moderation

Asimismo, en la verificación se aplicó la detección con IA de Sightengine, que usa un conjunto de algoritmos diseñados para analizar imágenes y vídeos, con lo que identifica con precisión diversos elementos dentro del contenido visual. Este instrumento definió que la foto viral sobre los supuestos simpatizantes de López Chau tiene 96% de contenido generado con inteligencia artificial.

Análisis realizado por Sightengine. Foto: Sightengine

Conclusión

Una imagen viral en Facebook afirma que simpatizantes de Alfonso López Chau realizaron rituales para que Keiko Fujimori sea su rival en segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales. Sin embargo, tras la verificación respectiva, se concluyó que la fotografía resultó ser falsa. Herramientas como SynthID, Hive-Moderation y Sightengine detectaron que la imagen presenta características propias de contenido generado con inteligencia artificial. Los análisis señalaron inconsistencias visuales y una probabilidad de hasta 100% de que el material haya sido creado con IA.

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