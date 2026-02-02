HOYSuscripcion LR Focus

Alfonso López-Chau, candidato presidencial de Ahora Nación: "Los delincuentes están en otros partidos"

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, informó que los candidatos de su partido que cuenten con denuncias o sentencias han sido invitados a renunciar.

López-Chau informó que los candidatos de su partido que cuenten con denuncias o sentencias han sido invitados a renunciar. Foto: difusión
López-Chau informó que los candidatos de su partido que cuenten con denuncias o sentencias han sido invitados a renunciar. Foto: difusión

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, informó que los candidatos de su partido que cuenten con denuncias o sentencias han sido invitados a renunciar y que los casos se "encuentran en la Comisión de Ética para su eventual sanción o expulsión desde diciembre 2025".

"Ahora Nación tiene por misión devolverle el sentido de grandeza a la política peruana y extraerla de la bajeza a la que ha sido sometida", resaltó.

LAS AVENTURAS DE JOSÉ JERÍ Y ROSPIGLIOSI CONTRA LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, cuestionó la falta de fiscalización a los integrantes de otros partidos. "Llama la atención que se dedique tanto espacio al partido Ahora Nación ignorando lo que todo el mundo sabe y es que los delincuentes están en otros partidos políticos, sin embargo, sobre ellos hay un silencio que grita: ¡Qué pasa! ¿Por qué no investigan?", exclamó.

PUEDES VER: "Retírese de la política": así respondió Mario Vizcarra a Keiko Fujimori por decir que tomará en cuenta las buenas ideas

lr.pe

López-Chau: "No quiero ser un presidente amarrado con un congreso con mayoría"

López Chau se presentó en Juliaca como parte de su campaña electoral e inició su discurso señalando que “los muertos mandan cuando se sigue su ejemplo”, “porque a los muertos ilustres no se lloran, se saludan, se aclaman y se veneran”, “hay que continuar con el ejemplo de esos jóvenes”. [Hay que] levantar el compromiso con el país (…)”, precisó.

En otro momento sostuvo que lo que en este momento existe en Puno es la necesidad de justicia. “Hay hambre que no se calma con alimentos y una sed que no se calma con agua; es el orgullo del hombre y la mujer. Es su orgullo y su dignidad”, precisó.

El aspirante al sillón presidencial tildó de “basuras” a quienes dirigen el Ejecutivo y el parlamento e hizo un llamado con el propósito de tener mayoría en el parlamento para que no sea un presidente secuestrado.

“Yo no quiero ser un presidente secuestrado, amarrado con un congreso con mayoría que no te deja hacer las cosas. (…) Estamos aquí sin dinero, sin millones y sin matones. (…) Necesitamos el gran impulso para rematar. Necesitamos el doce de abril rematarlos y cortarles el cogote de una sola medida para que se vaya toda la corrupción. No hemos venido para hacer una fuerza más. Para hacer historia con estos muertos. Por eso dije, yo pongo la sagrada majestad de la historia peruana a estas basuras que han capturado el Congreso y que han capturado el Ejecutivo”, precisó.

