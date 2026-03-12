López Chau no tiene 13% ni Mario Vizcarra más de 12% en intención de voto: encuestadora no está registrada ante el JNE

LO FALSO:

Encuesta presidencial atribuye a López Chau el 13% y a Mario Vizcarra más de 12% de intención de voto.

LO VERDADERO:

El contenido no proviene de una encuestadora inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones, lo que incumple lo establecido en la Ley N.° 27369 y en el Reglamento Electoral de Encuestadoras. Por lo tanto, la encuesta carece de sustento oficial y no cumple con la normativa electoral vigente.

Además, las encuestadoras autorizadas, como Datum Internacional e Ipsos, no reportan cifras similares en sus mediciones más recientes de marzo. En dichos estudios, Alfonso López Chau no alcanza el 13 % de intención de voto, mientras que Mario Vizcarra tampoco registra un 12 %, lo que contradice los datos difundidos en la publicación viral.

En el contexto de las Elecciones Generales de 2026, comenzó a circular en redes sociales una supuesta encuesta presidencial atribuida a Voto Electoral Perú, que ubica a Rafael López Aliaga con 16,23%, Alfonso López Chau con 13,37% y Mario Vizcarra con 12,50% en intención de voto. Sin embargo, esta encuesta no es oficial ni cuenta con autorización para su difusión, ya que proviene de una encuestadora que no figura inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El video con mayor interacción en TikTok, publicado por la cuenta Voto Electoral Perú, supera las 300.000 visualizaciones, además de más de 2.200 “me gusta”, 1.000 comentarios y 280 compartidos.

Voto Electoral Perú no se encuentra inscrito en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE)

El artículo 18 de la Ley N.° 27369, referido a la elaboración de encuestas, establece que toda persona o institución que realice encuestas electorales en el Perú con fines de difusión debe inscribirse previamente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, dispone que toda encuesta o sondeo difundido debe consignar de manera clara el nombre de la encuestadora y su ficha técnica, la cual debe incluir información como la fecha de realización, el sistema de muestreo, el tamaño de la muestra, el nivel de representatividad y el margen de error, entre otros requisitos que determine el JNE.

Por otro lado, el Reglamento Electoral de Encuestadoras, modificado mediante la Resolución N.° 0340-2026-JNE, establece que las empresas deben inscribirse en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE). De acuerdo con el artículo 10, esta inscripción autoriza a las encuestadoras a publicar y difundir resultados de encuestas de intención de voto y simulacros de votación a través de cualquier medio de comunicación.

Al revisar el material, se observa que la publicación atribuye la autoría de la encuesta a Voto Electoral Perú e incluso presenta una supuesta ficha técnica. Sin embargo, Verificador de La República constató que esta empresa no figura inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que no está autorizada para difundir encuestas electorales de intención de voto.

Voto Electoral Perú no se encuentra en el Registro Electoral de Encuestadoras / Fuente: REE - JNE.

En ese contexto, los sondeos elaborados por empresas inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), como Datum Internacional e Ipsos, muestran lo siguiente en sus publicaciones más recientes de marzo:

En ninguna de estas encuestas presidenciales Alfonso López Chau alcanza una intención de voto igual o superior al 13%.

Del mismo modo, Mario Vizcarra no registra 12% de intención de voto en los estudios difundidos por estas encuestadoras.

En la encuesta de marzo de Datum, Alfonso López Chau registra 5,5% de intención de voto presidencial, mientras que Mario Vizcarra alcanza 2,3%. | Fotocaptura: Datum Internacional.

En la encuesta de marzo de IPSOS, Alfonso López Chau registra 4% de intención de voto presidencial, mientras que Mario Vizcarra alcanza 3%. | Fotocaptura: IPSOS

Conclusión:

En síntesis, la supuesta encuesta que circula en redes sociales y que atribuye a Rafael López Aliaga 16,23 %, Alfonso López Chau 13,37 % y Mario Vizcarra 12,50 % de intención de voto presidencial carece de sustento oficial. El contenido proviene de Voto Electoral Perú, una entidad que no figura inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones, requisito obligatorio para elaborar y difundir estudios de opinión electoral, según lo establecido en la Ley N.° 27369 y el Reglamento Electoral de Encuestadoras. Por ello, la difusión de estos resultados no cumple con la normativa electoral vigente.

Además, las encuestadoras autorizadas, como Datum Internacional e Ipsos, no reportan cifras similares en sus mediciones más recientes de marzo. En dichos estudios, Alfonso López Chau no alcanza el 13 % de intención de voto, mientras que Mario Vizcarra tampoco registra un 12 %, lo que contradice los datos difundidos en la publicación viral.

