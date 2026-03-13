López Chau, Fujimori y Cerrón no encabezan encuesta presidencial: entidad que la realizó no está avalada por el JNE

LO FALSO:

Alfonso López Chau, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón encabezan encuesta presidencial a marzo de 2026.

LO VERDADERO:

La entidad a la que se le atribuye el sondeo, Cálculo Estadéstico Perú (Estadéstico con 'e'), no figura inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cálculo Estadéstico Perú no tiene registro en la Sunat.

Cálculo Estadéstico Perú no cuenta con presencia digital. Sin embargo, se le atribuye una página de Facebook a 'Cálculo Estadístico Perú', quien posee el mismo logo. En ella se enlaza una página web, pero no es posible acceder, pues se encuentra inactiva.

En redes sociales circula una encuesta que ubica a Alfonso López Chau, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón en los primeros lugares de intención de voto para las elecciones de 2026. Sin embargo, la encuestadora a la que se adjudica el sondeo, Cálculo Estadéstico Perú (Estadéstico con 'e'), no figura inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que no está autorizada para difundir encuestas electorales.

De igual manera, tampoco se encontraron registros de la empresa en la Sunat ni presencia en redes sociales más allá de una página de Facebook vinculada a una firma de nombre similar, 'Cálculo Estadístico Perú', y vinculada a una página web inactiva. Por tales motivos, la información viralizada carece de sustento.

Descripción y análisis del contenido viralizado en redes sociales

En Facebook circula una encuesta que posiciona a Alfonso López Chau de Ahora Nación, Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Vladimir Cerrón de Perú Libre en los tres primeros lugares de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, con 12%, 10,5% y 9%, respectivamente.

Encuesta compartida en redes sociales. Foto: Facebook

El sondeo es atribuido a Cálculo Estadéstico Perú (Estadéstico con 'e'), ya que su logo aparece en la parte superior derecha de la imagen. Al realizarse una búsqueda en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial de personas naturales y jurídicas autorizadas para difundir encuestas electorales en el Perú, no se encontró su nombre, por lo que no cuenta con la licencia respectiva.

También se buscó 'Cálculo Estadístico Perú' por ser el término que más se asemeja, pero tampoco se obtuvo resultado.

Los términos ‘Cálculo Estadéstico Perú’ y ‘Cálculo Estadístico Perú’ no aparecen en las búsquedas del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Ambos nombres, además, fueron verificados en el registro RUC de la Sunat. Sin embargo, no se halló respuesta.

Los términos ‘Cálculo Estadéstico Perú’ y ‘Cálculo Estadístico Perú’ no aparecen en el registro de búsqueda RUC de la Sunat. Foto: Sunat

Se realizó una búsqueda de ambos nombres en Google y no se obtuvieron resultados relevantes más que una página de Facebook denominada 'CEP - Cálculo Estadístico Perú', que utiliza el mismo logotipo que Cálculo Estadéstico Perú, a quien se le atribuye el sondeo analizado en la presente nota.

En ella, se observa que la publicación de contenido relacionado con encuestas comenzó el 9 de febrero de 2026. Asimismo, en su descripción se incluye un enlace al sitio web camaraperuana.org.pe. No obstante, al intentar acceder aparece un mensaje que indica que “no se encuentra el servidor”.

Página de Facebook de Cálculo Estadístico Perú. Foto: Facebook

Facebook y en página web que enlaza Cálculo Estadístico Perú. Foto: Facebook

Conclusión

En Facebook se ha difundido un sondeo en el que se muestra que Alfonso López Chau, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón ocupan los tres primeros lugares de intención de voto para las elecciones presidenciales. No obstante, la entidad a la que se atribuye el sondeo, Cálculo Estadéstico Perú (Estadéstico con 'e'), no figura inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que no cuenta con autorización oficial para elaborar y compartir sondeos electorales.

Además, tampoco se hallaron registros de la firma en la Sunat ni presencia en plataformas digitales más que en Facebook, el cual enlaza una página web inactiva. Por dichos motivos, el estudio difundido es falso.

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