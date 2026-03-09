Fuerza Popular, el partido político que lleva por cuarta vez como candidata presidencial a Keiko Fujimori, cuenta con 28 aspirantes a las Cámaras de Senadores y Diputados que registran sentencias firmes e investigaciones, según reveló el dominical Cuarto Poder.

De acuerdo con el informe periodístico, las condenas son por delitos de omisión a la asistencia familiar, delitos de corrupción de funcionarios hasta por homicidio calificado en grado de tentativa.

Uno de esos casos es el de Américo Orosco, aspirante a diputado por Madre de Dios. Según documentos judiciales mostrados por Cuarto Poder, fue sentenciado a seis años de prisión por homicidio, tras disparar contra una persona en 2013, quien sobrevivió al ataque. El informe indica que dicha condena no fue incluida en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las Elecciones 2026.

Al respecto, el Orosco señaló que no tiene conocimiento de la sentencia. "¿Así? No, no, tendría que mostrarme. De verdad que no sé. ¿Qué es eso? "A ver, enseña", respondió y le colgó la llamada a la periodista del dominical.

Otro caso es el de Obed Bernuy, un docente que también aspira a ser diputado por Lima. Su hoja de vida no registra antecedentes penales. Pero, según el reportaje, Bernuy afronta una investigación por el presunto hostigamiento sexual contra una menor cuando ejercía su cargo como profesor.

Sobre ello, el postulante indicó: "A la señorita jamás le he tocado ni una punta de su pelo. Lo demás que se investigue. Toda esta situación ha sido creada por una persona que no tiene a Dios en su corazón".

En la lista también figura Erwin Tito, excongresista y médico que postula al Senado. El postulante cuenta con una sentencia por una demanda de "familia/alimentaria". De acuerdo con el fallo del Juzgado de Paz de Huancayo, el fallo declaró que el demandado otorgue una pensión de S/150 de su sueldo a la otra parte. El caso se enmarca en el EXPEDIENTE: 00531-2005-0-1507-JP-FC-01.

El otro en la relación es Jorge Velásquez, exgobernador de Ucayali. Según su hoja de vida declarada ante el JNE, cuenta con una sentencia por peligro común en 1993 y una demanda por "familia/alimentaria". En el primero, según la información complementaria, se rehabilitó en octubre de 1998 y en el segundo no cuenta con deuda.