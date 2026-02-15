HOYSuscripcion LR Focus

Juicio contra Fernando Rospigliosi iniciará el 3 de marzo por presunta difamación a Delia Espinoza

El Poder Judicial advirtió que, si Rospigliosi no asiste a la audiencia del juicio o se ausenta durante su desarrollo, será declarado reo contumaz. Una eventual falta de Espinoza significaría el archivo de la querella.

Delia Espinoza solicita S/1 millón de reparación civil a Fernando Rospigliosi. Foto: Composición/LR
Delia Espinoza solicita S/1 millón de reparación civil a Fernando Rospigliosi. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial, a través de la jueza Norma Carbajal Chávez, programó para el martes 3 de marzo a las 2:00 p.m. el inicio del juicio oral contra el fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso, acusado de presunta difamación en agravio de la destituida e inhabilitada exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela.

El Juzgado Unipersonal de la Sala Penal Especial advirtió que si Rospigliosi no asiste o se ausenta durante el desarrollo del juicio oral, será declarado reo contumaz y se ordenará su conducción impulsiva. Asimismo, si Espinoza Valenzuela no acude a la citación, se archivará la querella contra el también candidato al Senado por Fuerza Popular.

De igual manera, el sistema judicial ordenó una medida de comparecencia simple contra Rospigliosi. En ese sentido, se emplazó al abogado Humberto Abanto a asistir a la audiencia; si no, será excluido de la defensa legal, se impondrá una multa y será reemplazado por un letrado público.

El inicio del juicio oral se realizará por vía virtual. De acuerdo con los numerales 1 al 5 del artículo 462 del Código Procesal Penal (CPP), se instará a que ambas partes puedan conciliar y lleguen a un acuerdo. Si no es posible, continuará el juicio. Luego, se informarán los derechos del querellado.

"De existir alguna incidencia previa al inicio del juicio, se generará el contradictorio y se emitirá la resolución respectiva", explica el Poder Judicial. Asimismo, indicó que, tras ello, las partes formularán sus alegatos y ofrecerán la prueba pertinente.

Después, se llevará a cabo un estadio previo de admisión de la prueba ofrecida y, culminado el debate, se dictará la resolución admitiendo o rechazando la prueba. Luego, las partes tendrán la potestad de ofrecer nueva prueba y la judicatura se pronunciará al respecto.

Resolución del Poder Judicial y llamado a juicio oral

El motivo de la denuncia

La querella que presentó la exfiscal de la Nación es porque el pasado 7 de julio, Rospigliosi publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un tuit en el que dijo que Espinoza era una "aliada del terrorismo y economías ilegales" por haberse reunido con los familiares de las víctimas de las protestas registradas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

Unos días después, el 10 del mismo mes, la extitular del Ministerio Público envió una carta notarial a Rospigliosi con la finalidad de que se rectifique; sin embargo, no lo hizo y se reafirmó en sus expresiones.

Tweet de Fernando Rospigliosi

Tweet de Fernando Rospigliosi

En consecuencia, Espinoza solicitó una pena de dos años y cuatro meses y una reparación civil de un millón de soles.

Candidatura de Fernando Rospigliosi al Senado en peligro

Una posible sentencia en primera instancia contra Rospigliosi podría dejarlo fuera de carrera electoral. Según el artículo 43-A de la Constitución Política, "están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso".

