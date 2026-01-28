Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación
La saliente fiscal Delia Espinoza solicita al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la suma de un millón de soles como reparación civil.
La Sala Penal Especial del Poder Judicial admitió a trámite la querella que interpuso Delia Espinoza Valenzuela contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por el presunto delito de difamación. Espinoza solicita que se le imponga a Rospigliosi 2 años y 4 meses de pena privativa de la libertad; así como la suma de un millón de soles por reparación civil.
