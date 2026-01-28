Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación

Delia Espinoza también pide que se le imponga a Fernando Rospigliosi 2 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Foto: Composición/LR

Delia Espinoza también pide que se le imponga a Fernando Rospigliosi 2 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Foto: Composición/LR

La Sala Penal Especial del Poder Judicial admitió a trámite la querella que interpuso Delia Espinoza Valenzuela contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por el presunto delito de difamación. Espinoza solicita que se le imponga a Rospigliosi 2 años y 4 meses de pena privativa de la libertad; así como la suma de un millón de soles por reparación civil.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial