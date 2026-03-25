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Debate presidencial en vivo: Fujimori, Nieto, Vizcarra y más | Epicentro Electoral-Réplica

Política

Jorge Nieto confronta a Keiko Fujimori: "Ha hecho mucho daño, usted gobierna desde el Congreso"

El candidato del Partido del Bueno Gobierno confrontó a Keiko Fujimori durante la tercera fecha del debate presidencial. El tema se centró en la lucha contra la criminalidad.

Jorge Nieto enfrentó a Keiko Fujimori en la tercera fecha del debate presidencial.
Jorge Nieto enfrentó a Keiko Fujimori en la tercera fecha del debate presidencial.

El candidato del partido del Bueno Gobierno, Jorge Nieto, le recordó a Keiko Fujimori sobre el papel que tuvo la bancada de Fuerza Popular en el Congreso. “Usted ha hecho mucho daño, usted gobierna desde el Congreso”, le increpó sobre su participación desde su organización política.

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“Cómo pensar que una reducción del tiempo de colaboración eficaz ayuda a combatir el crimen, cómo pensar que cambiar la tipología y hacerla más dificil en organización crimal ayuda a combatir la delincuencia”, señaló Jorge Nieto en referencia a las leyes procrimenes aprobadas con el voto de Fuerza Popular.

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“Por qué si tenemos tantos problemas, hasta ahora estamos perdiendo contra el crimen. ¿Por qué? Y la explicación la sabemos todos. Si los criminales están ganando esta baatalla es porque los socios, en distitnas entidades del estado, son sus cómplices”, señaló al inicio de su intervención.

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