Sergio Markarián pierde los papeles en plena entrevista y se pelea con periodista: "Sos maldito"

Sergio Markarián dirigió a la selección peruana entre el 2010 y el 2013. Foto: composición LR/Las voces del fútbol

Sergio Markarián dirigió a la selección peruana entre el 2010 y el 2013. Foto: composición LR/Las voces del fútbol

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Sergio Markarián tuvo una destacada trayectoria en el fútbol sudamericano; incluso, muchos lo recuerdan por su paso en la selección peruana. El experimentado estratega reapareció en una entrevista para un medio uruguayo; sin embargo, terminó protagonizando una fuerte pelea con un periodista que le recordó uno de los episodios más duros que vivió en su carrera.

El estratega de 81 años debatía sobre cuestiones tácticas en el programa 'Las voces del fútbol'; no obstante, durante la conversación, el comunicador Julio Ríos hizo referencia al famoso clásico que Peñarol le ganó a Nacional con 8 jugadores.

Sergio Markarián pierde los papeles en plena entrevista

En un primer momento, Sergio Markarián indicó que el Nacional de Uruguay (campeón del mundo en 1980) no fue capaz de ganarle un partido a su Danubio. Estas palabras fueron refutadas por el periodista, quien le recordó que en 1987, cuando el técnico dirigía al Bolso, perdió un clásico jugando con 3 hombres más.

“Sos maldito. Sabés una cosa, de ese partido hablan todos, menos los jugadores de Peñarol que jugaron. Y no lo voy a decir. Es de mala leche lo que estás haciendo. Sos mala leche. Tengo en mi vida una sola macana, que es esa, y me la meten todos los que quieren joderme. Y me estás jodiendo”, explotó.

El ‘Mago’ enfureció por los comentarios del panelista y le recriminó su "mala leche". La entrevista tuvo que interrumpirse cuando el técnico sostuvo que no volvería más al set.

“No vengo más, sos mal tipo. Una perdida me dijiste y no fue con ese equipo (…). Yo sé lo que pasó ese día y no lo puedo decir. Yo que hiciste es de mala leche”, agregó.

El paso de Markarián por el fútbol peruano

Sergio Markarián dirigió a Universitario de Deportes y Sporting Cristal en Perú. Con los rimenses logró el subcampeonato de la Copa Libertadores 1997. Por otra parte, pasó por la selección peruana entre 2010 y 2013.