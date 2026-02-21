Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado | El Popular | El Popular

Miguel Soria, abogado del exministro del Interior Daniel Urresti estimó que su patrocinado podría salir de prisión entre el lunes y martes próximo, luego de que el Tribunal Constitucional dispusiera la nulidad de la sentencia que lo condenó por el caso del asesinato al periodista Hugo Bustíos.

La defensa explicó que, tras la resolución, corresponde la excarcelación del exfuncionario mientras se desarrolla un nuevo proceso judicial. Según indicó, los plazos administrativos para ejecutar la orden permitirían que la liberación se concrete a inicios de la próxima semana.

"Solo faltaba el voto de un magistrado para que sea unanimidad. La razón principal es que el TC ha considerado el caso contra Urresti, que el delito que le atribuye ya había prescito en el año 2008. Porque la única manera que tuvo el Poder Judicial para mantenerla vigente fue la aplicación retroactiva del Estatuto de Roma de la Corte Internacional", señaló para el medio RPP.

El fallo constitucional determinó que se vulneraron derechos fundamentales durante el proceso previo, por lo que dejó sin efecto la condena y ordenó que el caso sea visto nuevamente por el Poder Judicial bajo estándares de debido proceso.

En ese contexto, la defensa legal sostuvo que no existe impedimento para que el exministro recupere su libertad mientras se realiza el nuevo juicio. Asimismo, señaló que la ejecución de la resolución depende de los trámites correspondientes entre las autoridades judiciales y el establecimiento penitenciario.

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su libertad inmediata

El TC declaró parcialmente fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Daniel Urresti y dispuso su liberación inmediata. El tribunal concluyó que la condena impuesta en 2023 por el caso de Hugo Bustíos vulneró el principio de legalidad penal y fue emitida cuando el delito, ocurrido en 1988, ya había prescrito.

La sentencia explica que el Corte Penal Internacional reconoce el asesinato como crimen de lesa humanidad bajo ciertas condiciones, pero esa tipificación solo rige para el Perú desde 2002. En consecuencia, aplicarla a hechos anteriores implicaría una aplicación retroactiva del derecho penal, lo cual está prohibido por la Constitución.

Así, el tribunal sostuvo que los hechos debían evaluarse únicamente como delitos comunes contemplados en el Código Penal vigente en 1988, por lo que el plazo legal para investigar y sancionar ya había expirado cuando se dictó la condena.