Carlos Espá insiste en defender a Jorge Montoya y asegura que fue víctima de una campaña de desinformación

El candidato presidencial del partido Sí Creo, Carlos Espá, defendió una vez más la candidatura de Jorge Montoya al Senado por su agrupación política. Espá aseguró que los ataques en su contra por la inclusión del actual congresista de Honor y Democracia en su lista de candidatos responden a una “campaña de desinformación” creada con el objetivo de perjudicar su candidatura presidencial.

“Fue una campaña contra él (Jorge Montoya) una campaña muy fea y de desinformación, pero que fue eficiente. Por ello lo felicito. (…) Esa campaña se dio por incluir al almirante Montoya. La candidatura fue un acto de transparencia. Yo quiero presentar a mis colaboradores de manera honrada durante la campaña”, indicó el candidato de Sí Creo en una entrevista en Canal N.

Al ser consultado sobre quién —o qué— impulsa esta campaña, el candidato se limitó a responder con una frase vinculada al entorno de César Acuña y Alianza para el Progreso: “Es ‘la plata como cancha’”, señaló. Además, afirmó que no tiene resentimientos personales con ningún candidato y que en política “nadie sabe para quién trabaja”. “Vamos a ver si esa campaña le resulta positiva a esta persona o a otro candidato”, añadió.

Anteriormente, el candidato del partido de la vela sostuvo que la inclusión de Montoya era positiva debido a "sus propuestas en materia de pesca y transporte". Sin embargo, esta decisión ha sido objeto de críticas por la actuación del almirante en el Congreso, donde acumula polémicas por declaraciones controvertidas y una acusación de negociación incompatible tras respaldar un dictamen que permitía que policías y militares pensionistas que ejercen funciones parlamentarias reciban doble remuneración, tanto como legisladores como pensionistas. Montoya va con el número 5 en la lista de Senadores a nivel nacional por el partido Si Creo.

Carlos Espá propone eliminar la ATU y la Sunedu

Durante su paso por Chiclayo, Carlos Espá aseguró que, de llegar al poder, impulsaría la eliminación de dos instituciones públicas: la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Vamos a eliminar la ATU, vamos a eliminar las papeletas abusivas y vamos a eliminar la Sunedu, que se ha convertido en un órgano penetrado por organizaciones oscuras que no han elevado en lo absoluto la calidad de la educación”, declaró el candidato en una rueda de prensa.

El candidato también aseguró que confía en remontar los recientes resultados desfavorables en las encuestas: “En estos momentos estamos en una tendencia hacia arriba y creemos que, a través del diálogo, la gente va a entender nuestras decisiones”, concluyó.