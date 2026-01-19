Ciudadanos sí mostraron su rechazo a Jorge Montoya, pero el video viral no es actual: ocurrió en 2021

LO FALSO:

Abuchean a Jorge Montoya en Arequipa en enero de 2026.

LO VERDADERO:

Las imágenes corresponden a un hecho reportado por medios como La República, ATV e Infobae el 28 de octubre de 2021 en Cajamarca, en el marco de una sesión descentralizada del Pleno Legislativo.

Al analizar los videos y compararlos con imágenes de Google Maps, se confirmó que el lugar corresponde a la Plaza de Armas de Cajamarca, por la coincidencia de elementos como la Catedral de Santa Catalina y la fachada de dos edificios.

En el contexto de las Elecciones Generales de 2026 y el retorno a la bicameralidad aprobado por el Congreso de la República, circuló en redes sociales un video en el que se afirma que Jorge Montoya —actual congresista por Renovación Popular y recientemente inscrito como candidato al Senado por el partido Sí Creo— fue abucheado e insultado durante una visita a Arequipa en enero de 2026.

Sin embargo, el hecho ocurrió en octubre de 2021 y en la ciudad de Cajamarca, no en enero de 2026 en Arequipa. La publicación falsa se difundió en Instagram, X y Facebook; en esta última plataforma superó los 13.000 “me gusta”, acumuló más de 2.100 comentarios y registró más de 5.300 compartidos.

Video en realidad ocurrió en 2021 en Cajamarca | Fuente: Redes sociales.

Jorge Montoya fue insultado en Cajamarca en 2021

Tras llevar a cabo una búsqueda inversa de la imagen, se identificó que el canal de YouTube 'Santuario Perú' publicó el 28 de octubre de 2021 un video desde otro ángulo del mismo evento. Al comparar las imágenes, se aprecian los mismos elementos junto al congresista Montoya: un hombre con sombrero, un sujeto con mascarilla que alza las manos y miembros de seguridad con mascarillas de color negro.

Comparación entre imagen viral y publicación del 2021 del canal de YouTube Santuario Perú | Fuente: Facebook / YouTube - Santuario Perú.

La publicación del canal de YouTube señala que los hechos ocurrieron en Cajamarca, donde ciudadanos le gritaron "fuera rata" al congresista Jorge Montoya. Además, indica que el incidente se dio en el marco de la sesión descentralizada del Pleno Legislativo realizada en dicha región.

Video de 2021 muestra cómo ciudadanos rechazan a Jorge Montoya en Cajamarca | Fuente: YouTube - Santuario Perú.

Posteriormente, se llevó a cabo una búsqueda con los términos claves: "Jorge Montoya", "rechazo", "2021" y "Cajamarca". Logrando ubicar diferentes notas periodísticas de medios como La República, ATV e Infobae. Los tres medios reportaron, el 28 de octubre de 2021, el rechazo de ciudadanos al congresista Montoya durante su participación en el Pleno Descentralizado del Parlamento realizado en esa ciudad.

Tanto Infobae como ATV compartieron capturas del incidente, donde se identificó que el video que motivó esta verificación era un fragmento recortado del material original. Ambos medios difundieron imágenes del video completo.

ATV reportó el rechazo de ciudadanos a Montoya en 2021. Fuente: Facebook / ATV.

Al analizar con mayor calidad los videos y las capturas, se identificó que la estructura ubicada detrás de Jorge Montoya corresponde a la Catedral de Santa Catalina de Cajamarca, ubicada en la Plaza de Armas de Cajamarca. Posteriormente, se llevó a cabo una búsqueda en Google Maps y se compararon las imágenes del aplicativo con el clip viral y el compartido por Santuario Perú. Verificador de La República concluyó que se trata del mismo lugar, al coincidir elementos como la catedral y la fachada de dos edificios.

Los edificios que aparecen en el video viral y en la grabación difundida por el canal 'Santuario Perú' coinciden con las construcciones que rodean la Catedral de Santa Catalina en Cajamarca, según se pudo verificar mediante la herramienta Google Maps | Fuente: Google Maps / Santuario Perú

Conclusión:

En síntesis, el video que circula en redes sociales, en el que se afirma que el congresista Jorge Montoya fue abucheado e insultado durante una visita a Arequipa en enero de 2026, es falso. Tras llevar a cabo una búsqueda inversa de imágenes, se comprobó que el material corresponde a un hecho reportado por medios como La República, ATV e Infobae el 28 de octubre de 2021 en Cajamarca, en el marco de una sesión descentralizada del Pleno Legislativo. Además, se identificó que el video viral es un recorte de una grabación más extensa. Finalmente, el análisis de los videos y su comparación con imágenes de Google Maps confirmó que el lugar corresponde a la Plaza de Armas de Cajamarca, debido a la coincidencia de elementos como la Catedral de Santa Catalina y la fachada de dos edificios.

