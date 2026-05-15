Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: fecha, hora y todo sobre la segunda vuelta presidencial 2026

Fujimori y Sánchez se verán las caras en segunda vuelta | Composición: LR.

Fujimori y Sánchez se verán las caras en segunda vuelta | Composición: LR.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Luego de la primera jornada de las Elecciones Generales, el panorama político peruano entra en una etapa clave: la segunda vuelta presidencial, programada para el domingo 7 de junio del 2026. Esta fase no solo determinará quién asumirá la Presidencia de la República, sino también el rumbo político que tomará el país en los próximos años. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha procesado los resultados al 100% y ha determinado que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, disputarán el balotaje.

A mediados de la tarde, alrededor de las 5.00 p. m., se conocerán los resultados a boca de urna formulados por las principales encuestadoras. Las votaciones se podrán realizar entre las 7.00 a. m. y las 5.00 p. m.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cómo quedó la primera vuelta de las Elecciones 2026?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzó el 100% de actas contabilizadas de las Elecciones Presidenciales 2026. Con ello, Keiko Fujimori, con el 17% de los votos, y Roberto Sánchez, con el 12%, disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

PUEDES VER: Funcionario del Ministerio de Justicia formaría parte de Los pulpos de La Victoria

La candidata de Fuerza Popular consolidó su respaldo principalmente en regiones de la costa norte y parte de la Amazonía. Fujimori obtuvo una votación destacada en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Loreto. En Lima Metropolitana, quedó por detrás de Rafael López Aliaga, aunque se mantuvo entre las principales preferencias electorales.

En tanto, Roberto Sánchez logró sus mejores resultados en el sur andino y en distintas zonas rurales del país. El postulante de Juntos por el Perú consiguió una importante votación en Cusco, Puno, Ayacucho, Moquegua y Cajamarca, donde su discurso enfocado en la descentralización y la representación regional encontró mayor acogida. El avance del también congresista en el interior del país le permitió superar a Rafael López Aliaga en la recta final del conteo oficial de la ONPE.

¿Cuánto es la multa si no voto en la segunda vuelta?

La segunda vuelta presidencial también contempla la obligatoriedad del voto, por lo que la ciudadanía que no acuda a sufragar y no presente una justificación válida volverá a estar sujeta a una multa. El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:

En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).

En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).

En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Este cálculo se determina automáticamente con base en los datos del INEI y la dirección registrada en el DNI de cada ciudadano.

¿Qué pasa si no pago la multa por no votar en las Elecciones 2026?

No pagar la sanción electoral puede generar restricciones administrativas. Entre las principales consecuencias se encuentran:

Impedimentos para realizar trámites en entidades públicas

Dificultades para acceder a servicios del Estado

Problemas en procesos administrativos oficiales

Por ello, las autoridades recomiendan regularizar la situación lo antes posible para evitar inconvenientes.