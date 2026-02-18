Delia Espinoza y Humberto Abanto postulan para el decanato del CAL. | Composición LR | Composición LR

Delia Espinoza y Humberto Abanto postulan para el decanato del CAL. | Composición LR | Composición LR

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) oficializó las candidaturas que competirán por el decanato en las elecciones previstas para este 28 de febrero de 2026. El comité electoral también asignó los números de lista que identificarán a cada postulación en la cédula de votación.

La elección se realizará con voto presencial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre las 8 a. m. y 4 p. m. Los colegiados deberán marcar el número correspondiente a la lista de su preferencia.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Fiscalía de la Nación interviene Palacio de Gobierno tras censura de José Jerí

Listas y números de votación

Las ocho candidaturas oficializadas para el decanato del CAL son:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Lista 1: Ruth Monge Guillergua (primera postulación)

Ruth Monge Guillergua (primera postulación) Lista 3: Delia Espinoza Valenzuela (primera postulación)

Delia Espinoza Valenzuela (primera postulación) Lista 5: Jorge Luis Rioja Vallejos (segunda postulación)

Jorge Luis Rioja Vallejos (segunda postulación) Lista 7: Francisco Gómez Valdez (exvicedecano del CAL)

Francisco Gómez Valdez (exvicedecano del CAL) Lista 9: Pedro Angulo Arana (exdecano del CAL)

Pedro Angulo Arana (exdecano del CAL) Lista 11: Humberto Abanto Verástegui (primera postulación)

Humberto Abanto Verástegui (primera postulación) Lista 13: Judith Torres Anaya (primera postulación)

Judith Torres Anaya (primera postulación) Lista 15: Oscar Peña Gonzales (quinta postulación)

Entre las candidaturas destacan dos figuras por su exposición pública y trayectoria. Está Delia Espinoza, quien ha sido fiscal de la Nación y exfiscal suprema destituida por la Junta Nacional de Justicia en enero de este año.

"Me explicaron que ellos querían rescatar lo que es la imagen de los abogados en cuanto al ejercicio profesional, en cuanto a la presencia que deben tener en el sistema de administración de justicia y recuperar también la confianza de la sociedad", declaró Espinoza a este medio sobre su motivación para postular al decanato.

Delia Espinoza

Y también está Humberto Abanto Verástegui, quien es abogado y tiene entre sus clientes a Wilfredo Oscorima, Patricia Chirinos y Vladimir Cerrón, este último prófugo de la justicia.

Ya el pasado 15 de enero lo había anunciado en sus redes sociales. "Comenzó convirtiéndonos en el brazo legal de las organizaciones criminales por el solo hecho de ejercer la defensa y el Colegio de Abogados de Lima no dijo nada. Luego, vimos allanados los despachos de abogados, violándose el secreto profesional y el CAL no dijo nada", indicó.

"Posteriormente, hemos visto a abogados desfilar hacía cárceles de máxima seguridad, acusados de ser igualmente miembros de organizaciones criminales y el CAL no dijo nada. Todos los días los abogados son maltratados en dependencias judiciales, en dependencias fiscales, en dependencias policiales y hasta en dependencias administrativas y el CAL no dice nada", agregó.