HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Política

Congreso: solicitan que Milagros Jáuregui sea investigada por la Comisión de Ética por exponer a menores

La congresista Flor Pablo anunció que promoverá una investigación contra la legisladora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui. Mientras tanto, la Comisión de Ética solicitó a Jáuregui un informe detallado sobre los hechos vinculados al albergue Casa del Padre.

Milagros Jáuregui podría ser investigada por la Comisión de Ética del Congreso. Foto: ComposiciónLR
Milagros Jáuregui podría ser investigada por la Comisión de Ética del Congreso. Foto: ComposiciónLR

La congresista Flor Pablo anunció que promoverá una investigación en la Comisión de Ética contra la integrante de la bancada de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo. El motivo es la exposición de menores víctimas de abuso sexual en su albergue Casa del Padre.

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante una entrevista con Exitosa, Pablo cuestionó que las menores hayan sido mostradas públicamente en una iglesia junto con sus bebés en brazos en un evento, tal como se mostró en imágenes difundidas en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, JUERGAS, VOTOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

""Yo lo veo en el Congreso, hay una creencia de que por encima de la seguridad de la vida de estas niñas está la protección por la vida que está por nacer. Yo creo que hay un tema de creencia que tenemos que decirlo con claridad. No podemos permitir que niñas de 10 o 12 años que han sido violadas sean madres", reclamó.

Luego, añadió: "Eso no se puede normalizar, y aquí mostrándolas, haciendo política, mostrando como un caso de éxito lo que está haciendo, es absolutamente lamentable y hay que repudiarlo. Ya están las investigaciones penales; yo voy a plantear una investigación en la Comisión de Ética".

La legisladora sustentó su pedido al indicar que "no es correcto que una congresista que tiene la misión de legislar y proteger a todos los peruanos esté haciendo estos actos de exposición a menores sin ocultar su identidad".

"Tenemos que hacer un pare entre nuestras creencias y lo que es correcto y justo para toda la niñez en el país", enfatizó Pablo.

PUEDES VER: Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

lr.pe

Comisión de Ética pide un informe a Milagros Jáuregui por hechos denunciados

En horas de la tarde, el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, envió un oficio a Jáuregui para que brinde un informe sobre los hechos difundidos sobre menores.

En la misiva, Vergara recordó la información difundida por los medios de comunicación sobre las presuntas actuaciones vinculadas al albergue "La Casa del Padre", así como la supuesta indebida exposición pública de menores acogidas en ese lugar.

"Solicitamos a usted remitir a la brevedad posible un informe detallado que permita esclarecer los hechos referidos a la atención de niñas de violencia sexual que habrían sido acogidas en dicho establecimiento", se lee en el documento.

Comisión de Ética exige un informe detallado a Milagros Jáuregui por los hechos denunciados.

Comisión de Ética exige un informe detallado a Milagros Jáuregui por los hechos denunciados.

Notas relacionadas
EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

LEER MÁS
Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

LEER MÁS
Milagros Jáuregui habría infringido la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura, según el JEE

Milagros Jáuregui habría infringido la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura, según el JEE

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

LEER MÁS
José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

LEER MÁS
Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso: solicitan que Milagros Jáuregui sea investigada por la Comisión de Ética por exponer a menores

Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: posibles alineaciones del partido de hoy

José Jerí: Stephany Vega, asesora de la PCM y amiga del presidente, presentó su renuncia irrevocable

Política

José Jerí: Stephany Vega, asesora de la PCM y amiga del presidente, presentó su renuncia irrevocable

Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Stephany Vega, asesora de la PCM y amiga del presidente, presentó su renuncia irrevocable

Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

sCongreso: solicitan que Milagros Jáuregui sea investigada por la Comisión de Ética por exponer a menores

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025