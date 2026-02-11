Congreso: solicitan que Milagros Jáuregui sea investigada por la Comisión de Ética por exponer a menores

La congresista Flor Pablo anunció que promoverá una investigación en la Comisión de Ética contra la integrante de la bancada de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo. El motivo es la exposición de menores víctimas de abuso sexual en su albergue Casa del Padre.

Durante una entrevista con Exitosa, Pablo cuestionó que las menores hayan sido mostradas públicamente en una iglesia junto con sus bebés en brazos en un evento, tal como se mostró en imágenes difundidas en redes sociales.

""Yo lo veo en el Congreso, hay una creencia de que por encima de la seguridad de la vida de estas niñas está la protección por la vida que está por nacer. Yo creo que hay un tema de creencia que tenemos que decirlo con claridad. No podemos permitir que niñas de 10 o 12 años que han sido violadas sean madres", reclamó.

Luego, añadió: "Eso no se puede normalizar, y aquí mostrándolas, haciendo política, mostrando como un caso de éxito lo que está haciendo, es absolutamente lamentable y hay que repudiarlo. Ya están las investigaciones penales; yo voy a plantear una investigación en la Comisión de Ética".

La legisladora sustentó su pedido al indicar que "no es correcto que una congresista que tiene la misión de legislar y proteger a todos los peruanos esté haciendo estos actos de exposición a menores sin ocultar su identidad".

"Tenemos que hacer un pare entre nuestras creencias y lo que es correcto y justo para toda la niñez en el país", enfatizó Pablo.

Comisión de Ética pide un informe a Milagros Jáuregui por hechos denunciados

En horas de la tarde, el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, envió un oficio a Jáuregui para que brinde un informe sobre los hechos difundidos sobre menores.

En la misiva, Vergara recordó la información difundida por los medios de comunicación sobre las presuntas actuaciones vinculadas al albergue "La Casa del Padre", así como la supuesta indebida exposición pública de menores acogidas en ese lugar.

"Solicitamos a usted remitir a la brevedad posible un informe detallado que permita esclarecer los hechos referidos a la atención de niñas de violencia sexual que habrían sido acogidas en dicho establecimiento", se lee en el documento.