10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

Luz roja. La congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui niega irregularidades en La Casa del Padre, pero las propias menores reportaron alarmas en el local. Foto: Milagros Aguayo | Milagros Jáuregui | La Casa del Padre | Renovación Popular

Luz roja. La congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui niega irregularidades en La Casa del Padre, pero las propias menores reportaron alarmas en el local. Foto: Milagros Aguayo | Milagros Jáuregui | La Casa del Padre | Renovación Popular

Desde su cuenta de Facebook, la pastora evangélica, congresista y candidata al Senado por Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, escribió: “El hogar (La Casa del Padre) sigue funcionando, no lo pueden cerrar porque todo está en regla. Siguen engañando a la población”.

Con esta declaración, Jáuregui pretende desmentir el reportaje de investigación de La República, en el que se consignaron los hallazgos de los funcionarios de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que fiscalizaron La Casa del Padre.

TE RECOMENDAMOS ¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En esa ocasión fueron encontradas 29 menores de edad abusadas sexualmente, y siete bebés concebidos contra la voluntad de las niñas.

El número excede la capacidad del personal contratado por la pastora evangélica Milagros Jáuregui, lo que podría ser causal de suspensión temporal.

Lo que llamó a los interventores del MIMP fue la frecuencia de las escapadas de las menores “refugiadas” en La Casa del Padre. Conforme al director de Políticas de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del ministerio, Óscar Alva Arias, estos son los números: tres fugas en 2022, dos en 2023, otra vez tres en 2024 y dos en 2026.

PUEDES VER: Rescatan a 29 niñas en La Casa del Padre de la pastora Milagros Jáuregui

La República ha documentado cuatro incidentes en el “hogar” que han sido reportados a la policía:

El 24 de enero de 2022, la adolescente de 16 años, A.A.S.P., se evadió de La Casa del Padre. Un año y tres meses después, A.A.S.P. fue encontrada asesinada en Oxapampa, Pasco.

Los otros tres casos ocurrieron el 28 de enero de 2024. La tutora Cila Mendoza Portales, denunció ante la policía de Cieneguilla, la desaparición de M.S.E., de 15 años, y de las hermanas C.G.G.C., de 15 años, y A.K.G.C., de 16 años. El parte policial indica que alrededor de la medianoche las menores huyeron de La Casa del Padre, trepando una de las paredes para pasar a una vivienda contigua. La directora del albergue, Paola Cárdenas Quispe, dijo desconocer las razones de la decisión de las tres menores.

Estos cuatro incidentes documentados han sido tomados en cuenta por los interventores del MIMP, quienes han planteado varias observaciones a los administradores del “hogar” fundado por la pastora Milagros Jáuregui, quien debe ofrecer los descargos correspondientes para evitar la clausura del establecimiento La Casa del Padre.

Fue el director de Políticas de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, Óscar Alva Arias, quien confirmó a La República que durante la inspección al local el 10 de febrero, se detectaron varias anomalías.

Según el funcionario, en 2024 el MIMP autorizó al “albergue” atender a 12 adolescentes y 5 bebés, pero encontraron a 29 jovencitas, todas víctimas de abuso sexual, y a sus 7 hijos.

“Desde el año 2022 a la fecha hemos efectuado siete supervisiones. Dos en 2022, dos en 2023, una en 2024 y dos en 2025, más una que se hizo la semana pasada. En nuestra última de visita de supervisión se contabilizaros 36 menores. Es decir, 29 adolescentes y 7 niños”, relató Óscar Alva Arias.

Contrariamente a lo que ha manifestado la pastora evangélica y congresista Milagros Járegui de Aguayo, el funcionario del MIMP confirmó que el equipo de interventores encontró deficiencias que deben ser subsanadas por los gestores de La Casa de Dios. Si no lo hacen, se procedería a la clausura del establecimiento.

“Producto de la intervención, ya se les ha cursado el oficio con las observaciones que nosotros hemos levantado (encontrado) y tienen un plazo para contestar. Según ello, si es que no han sido absueltas todas (las observaciones), ya se irán tomando las acciones (necesarias), que va desde una amonestación, suspensión temporal a una cancelación”, señaló Óscar Alva.

La congresista Jáuregui no dice la verdad cuando afirma que no encontraron nada en el local de su propiedad. Es más, las propias niñas supuestamente protegidas en el “hogar” La Casa del Padre, dieron cuenta de hechos que son mantenidas en reserva para no entorpecer las investigaciones en curso.

Casos de fugas es “información sensible”