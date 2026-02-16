HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí: informe de Fiscalización advierte falta de transparencia, contradicciones e indicios por favorecer a empresario Yang

La Comisión de Fiscalización concluye que el presidente José Jerí sostuvo reuniones no registradas, sugiriendo posible favorecimiento al empresario Zhihua Yang. El informe destaca las contradicciones en sus declaraciones.

Comisión de Fiscalización debatirá informe final sobre caso Chifagate. Foto: composición LR
Comisión de Fiscalización debatirá informe final sobre caso Chifagate. Foto: composición LR

El informe preliminar de la Comisión de Fiscalización sostiene que José Jerí incurrió en falta de transparencia al sostener reuniones que no fueron consignadas en la agenda oficial. El documento advierte contradicciones en sus declaraciones públicas y apunta a indicios de un posible favorecimiento al empresario Zhihua Yang.

La investigación se centra en dos reuniones clandestinas: la primera se realizó el pasado 26 de diciembre en un Chifa de San Borja. El presidente llegó en un vehículo oficial y permaneció varias horas en el local. Dicho encuentro no tuvo registro en la plataforma de visitas del Estado.

PUEDES VER: José Jerí a horas de que se debata la censura: "Cometí el error de haberme puesto una capucha"

El segundo encuentro se realizó el 6 de enero. José Jerí acudió a Market Capón, en el jirón Paruro. El local había sido clausurado horas antes por la Municipalidad de Lima. Presidencia indicó que el mandatario fue a comprar dulces. Sin embargo, el grupo de trabajo señala que la reapertura posterior del establecimiento generó sospechas sobre un posible trato preferente.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El documento también revisa el entorno de las reuniones. Registra la presencia en Palacio de Gobierno de ciudadanos y empresarios chinos. Entre ellos figura Ji Wu Xiaodong, quien es investigado por la Fiscalía por presunta organización criminal, colusión agravada, cohecho y tráfico de influencias, en un caso vinculado a una red dedicada al tráfico ilegal de madera en Madre de Dios. Pese a que tenía mandato de arresto domiciliario, acudió a la sede del Ejecutivo.

