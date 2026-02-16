Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate
El grupo parlamentario acordó solicitar al Congreso atribuciones de comisión investigadora para indagar las reuniones no registradas del presidente José Jerí con empresarios chino Zhihua Yang.
- Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedan hasta camionetas pick up 4x4
- Keiko Fujimori no informó en su hoja de vida sobre sus vínculos con dos empresas
La Comisión de Fiscalización aprobó solicitar al Pleno del Congreso facultades especiales para investigar a José Jerí por el caso Chifagate, con 8 votos a favor y 2 en contra. El pedido busca que el grupo asuma funciones de comisión investigadora, lo que permitirá levantar el secreto bancario y tributario, además de citar a funcionarios y particulares bajo apercibimiento.
Noticia en desarrollo...
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno