Política

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

El grupo parlamentario acordó solicitar al Congreso atribuciones de comisión investigadora para indagar las reuniones no registradas del presidente José Jerí con empresarios chino Zhihua Yang.

José Jerí admitió que fue un error estar con capucha durante reunión con empresario Zhihua Yang. Foto: Presidencia.
José Jerí admitió que fue un error estar con capucha durante reunión con empresario Zhihua Yang. Foto: Presidencia.

La Comisión de Fiscalización aprobó solicitar al Pleno del Congreso facultades especiales para investigar a José Jerí por el caso Chifagate, con 8 votos a favor y 2 en contra. El pedido busca que el grupo asuma funciones de comisión investigadora, lo que permitirá levantar el secreto bancario y tributario, además de citar a funcionarios y particulares bajo apercibimiento.

Noticia en desarrollo...

