Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

José Jerí admitió que fue un error estar con capucha durante reunión con empresario Zhihua Yang. Foto: Presidencia.

José Jerí admitió que fue un error estar con capucha durante reunión con empresario Zhihua Yang. Foto: Presidencia.

La Comisión de Fiscalización aprobó solicitar al Pleno del Congreso facultades especiales para investigar a José Jerí por el caso Chifagate, con 8 votos a favor y 2 en contra. El pedido busca que el grupo asuma funciones de comisión investigadora, lo que permitirá levantar el secreto bancario y tributario, además de citar a funcionarios y particulares bajo apercibimiento.

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026