Jefferson Farfán tendrá como invitado estelar, en su conocido podcast, al volante Arturo Vidal. El experimentado centrocampista de chileno fue pieza clave en la generación dorada de 'La Roja' e incluso fue bicampeón de la Copa América y subcampeón en la Copa Confederaciones. La 'Foquita' lo enfrentó varias veces en Eliminatorias con la selección peruana. A raíz de ello, el 'Rey' Arturo recordó los picantes partidos contra los '4 Fantásticos'.

El ‘10 de la calle’ compartió un avance de la entrevista en Enfocados a través de sus redes sociales. En el clip se pueden observar fragmentos de la conversación con el mediocampista de Colo Colo. El futbolista de 38 años se mostró cómodo y contento en el estreno del programa.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre los 4 Fantásticos de la selección peruana?

Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y el 'Loco' Vargas formaron un cuarteto soñado en la selección peruana para disputar las Clasificatorias al Mundial 2014. Los resultados no acompañaron, dado que el equipo nacional quedaba desbalanceado en defensa. Sin embargo, dejaron huella en sus adversarios. "Con Perú siempre había mucha rivalidad en los partidos por Eliminatorias o Copa América, ya que tenían a los 4 Fantásticos. Nosotros, en esa época , sabíamos a lo que nos enfrentábamos", reveló Arturo Vida en 'Enfocados'.

Asimismo, fue consultado por la goleada que se comió Chile ante Perú por las semifinales de la Copa América 2019. El excampeón con Barcelona no pudo frenar el buen fútbol que mostró la 'Bicolor' en esa histórica llave. La Roja llegaba como favorita por el bicampeonato, pero un 3-0 acabó con sus sueños.

El origen de Los 4 Fantásticos

El 7 de octubre de 2011, la selección se enfrentó a Paraguay en el cuarto y último partido de la primera jornada de las Eliminatorias para el Mundial Brasil 2014. En aquel encuentro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas jugaron como titulares. Los 4 futbolistas se encontraban en un su mejor momento en el extranjero y derribaron a muralla paraguaya. El duelo terminó 2-0 a favor de la Blanquirroja. Esto hizo que la ilusión de ver volver a Perú en un Mundial de fútbol creciera como un rascacielos.

¿En qué clubes jugó Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán no solo jugó en Europa, sino también en Medio Oriente después de varios años en Alemania. A continuación, conoce la carrera de la 'Foquita'.