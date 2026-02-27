HOYSuscripcion LR Focus

Puno: investigan presunta agresión contra menor que resultó con quemaduras

La menor permanece internada en el Hospital Manuel Núñez Butrón. La Fiscalía de Familia y la Policía iniciaron las investigaciones. El padrastro figura como principal sospechoso.

Vecinos alertaron de constantes agresiones. Foto: Liubomir Fernández - La República.
Vecinos alertaron de constantes agresiones. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Una niña de 11 años fue hospitalizada con quemaduras de segundo grado en diferentes partes del cuerpo. La menor habría sido agredida por su padrastro en el centro poblado de Salcedo, Puno. Los vecinos alertaron a las autoridades por reiterados episodios de violencia.

Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brindó atención inicial y dispuso su traslado al Hospital Manuel Núñez Butrón, donde la menor fue internada de emergencia. El diagnóstico médico confirmó quemaduras de segundo grado y otras lesiones físicas. Permanece en observación.

Investigaciones

De acuerdo con su testimonio preliminar, la niña habría sido agredida de manera recurrente. Refirió que su madre no intervenía por temor a su pareja. La menor indicó que conoce al presunto agresor solo por el nombre de “Brayan”, sin que hasta el momento se haya podido establecer su identidad completa. Esta información es evaluada por las autoridades en el marco de la investigación.

La Fiscalía de Familia dispuso medidas de protección y la Policía inició diligencias por presunta violencia contra niña, niño o adolescente y lesiones graves.

