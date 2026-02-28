Es falso que Yonhy Lescano lidere sondeo presidencial en Puno: encuestadora no está registrada ante el JNE

LO FALSO:

Encuesta presidencial atribuye a Yonhy Lescano el 9.8% de intención de voto en la región de Puno.

LO VERDADERO:

El contenido no proviene de una encuestadora inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones, lo que incumple lo establecido en la Ley N.° 27369 y en el Reglamento Electoral de Encuestadoras. Por lo tanto, la encuesta carece de sustento oficial y no cumple con la normativa electoral vigente.

Además, las empresas autorizadas para elaborar y difundir estudios de intención de voto, como el Instituto de Estudios Peruanos, Ipsos y la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, no reportan resultados similares: Lescano no alcanza el 9,8 % en sus mediciones y tampoco figura en el primer lugar.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, circuló en redes sociales un supuesto sondeo presidencial en la región de Puno, atribuido a la empresa Flash Electoral Perú, que ubicaba a Yonhy Lescano en el primer lugar con 9,8 % de intención de voto.

No obstante, esta encuesta no es oficial ni cuenta con autorización para su difusión, ya que no proviene de una encuestadora inscrita en los registros oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Encuesta no oficial. Fuente: Facebook.

Empresa no se encuentra en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE)

El artículo 18 de la Ley N.° 27369, titulado "Elaboración de Encuestas", señala que "toda persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión debe inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones". Asimismo, indica que "todas las encuestas o sondeos publicados o difundidos deberán contener claramente el nombre del encuestador y la ficha técnica, que deberá indicar la fecha, el sistema de muestreo, el tamaño, nivel de representatividad y el margen de error, así como otras normas que determine el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)".

Asimismo, el Reglamento Electoral de Encuestadoras, modificado mediante la Resolución N.° 0340-2026-JNE, señala que el registro debe efectuarse en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE). Según el artículo 10, contar con dicha inscripción "concede a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar los resultados de las encuestas de intención de voto y de simulacro de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión". Sin embargo, Verificador de la República verificó que la empresa Flash Electoral Perú no se encuentra inscrita en el REE del JNE.

La empresa Flash Electoral Perú no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras | Fotocaptura: REE - JNE.

En ese contexto, los sondeos elaborados por empresas inscritas en el Registro de Encuestadoras Electorales (REE), como Instituto de Estudios Peruanos, Ipsos y Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, evidencian que:

Ninguna de sus encuestas está segmentada por departamento en los términos difundidos en la publicación viral.

En ninguna medición el candidato alcanza el 9,8 % de intención de voto.

Tampoco figura en el primer lugar de preferencia electoral.

Yonhy Lescano se encuentra en el grupo de "otros" tras no superar el 2% de intención de voto. Además, la encuesta no se encuentra segmentada por departamentos | Fotocaptura: Ipsos.

Yonhy Lescano tiene 3% de intención de voto en la encuesta telefónica del mes de febrero de IEP. Además, la encuesta no se encuentra segmentada por departamentos | Fotocaptura: IEP.

Yonhy Lescano tiene 1.8% de intención de voto en la encuesta del mes de febrero de CPI. Además, la encuesta no se encuentra segmentada por departamentos | Fotocaptura: CPI.

Conclusión:

En síntesis, la supuesta encuesta que circula en redes sociales y que atribuye a Yonhy Lescano el 9,8 % de intención de voto en la región de Puno es falsa. El contenido no proviene de una encuestadora inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones, lo que incumple lo establecido en la Ley N.° 27369 y en el Reglamento Electoral de Encuestadoras. Por lo tanto, la encuesta carece de sustento oficial y no cumple con la normativa electoral vigente.

Además, las empresas autorizadas para elaborar y difundir estudios de intención de voto, como el Instituto de Estudios Peruanos, Ipsos y la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, no reportan resultados similares: Lescano no alcanza el 9,8 % en sus mediciones y tampoco figura en el primer lugar.

