Sorteo define debate presidencial 2026: así quedaron los candidatos por fecha | Composición LR | Composición LR

El Jurado Nacional de Elecciones informó que el debate presidencial de las elecciones 2026 se realizará de forma presencial en el Centro de Convenciones de Lima. El evento se organizará en dos fases y reunirá a 12 candidatos por fecha, distribuidos en grupos de tres participantes.

La primera fase se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de marzo, mientras que la segunda se desarrollará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. En cada jornada, los postulantes intervendrán según el orden definido por sorteo. La moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo en la primera fase, y de Tatiana Alemán y Pedro Tenorio en la segunda.

Debate presidencial 2026: así será la distribución

23 de marzo

Grupo 1: Napoleón Becerra, Marisol Pérez Tello y José Luna Gálvez

Grupo 2: Alfonso López-Chau, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez

Grupo 3: Fernando Olivera, Wolfgang Grozo y César Acuña

Grupo 4: José Williams, Rafael López Aliaga y Alex Gonzales

24 de marzo

Grupo 1: Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont

Grupo 2: Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y Joaquín Massé

Grupo 3: George Forsyth, Carlos Espá y Carlos Jaico

Grupo 4: Vladimir Cerrón, Roberto Sánchez y Walter Chirinos

25 de marzo

Grupo 1: Ronald Atencio, Paul Jaimes y Antonio Ortiz

Grupo 2: Enrique Valderrama, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra

Grupo 3: Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara

Grupo 4: Herbert Caller, Rafael Belaúnde y Rosario del Pilar Fernández

Temas y formato del debate presidencial

El debate se desarrollará en cuatro momentos. En el primer bloque, los candidatos presentarán sus propuestas con un minuto de exposición y dos minutos y medio para comentarios y preguntas.

El segundo bloque incluirá intervenciones ciudadanas con preguntas desde distintas regiones del país, que deberán ser respondidas en un minuto y treinta segundos.

En el tercer bloque se profundizará en un tema estratégico nacional, con un minuto inicial de planteamiento y dos minutos y medio de intercambio.

Finalmente, cada postulante contará con un minuto para emitir su mensaje de cierre al país.