Sorteo define debate presidencial 2026: así quedaron los candidatos por fecha
El Jurado Nacional de Elecciones confirma que el debate presidencial 2026 se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en dos fases entre el 23 de marzo y el 1 de abril.
El Jurado Nacional de Elecciones informó que el debate presidencial de las elecciones 2026 se realizará de forma presencial en el Centro de Convenciones de Lima. El evento se organizará en dos fases y reunirá a 12 candidatos por fecha, distribuidos en grupos de tres participantes.
La primera fase se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de marzo, mientras que la segunda se desarrollará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. En cada jornada, los postulantes intervendrán según el orden definido por sorteo. La moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo en la primera fase, y de Tatiana Alemán y Pedro Tenorio en la segunda.
Debate presidencial 2026: así será la distribución
23 de marzo
- Grupo 1: Napoleón Becerra, Marisol Pérez Tello y José Luna Gálvez
- Grupo 2: Alfonso López-Chau, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez
- Grupo 3: Fernando Olivera, Wolfgang Grozo y César Acuña
- Grupo 4: José Williams, Rafael López Aliaga y Alex Gonzales
24 de marzo
- Grupo 1: Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont
- Grupo 2: Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y Joaquín Massé
- Grupo 3: George Forsyth, Carlos Espá y Carlos Jaico
- Grupo 4: Vladimir Cerrón, Roberto Sánchez y Walter Chirinos
25 de marzo
- Grupo 1: Ronald Atencio, Paul Jaimes y Antonio Ortiz
- Grupo 2: Enrique Valderrama, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra
- Grupo 3: Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara
- Grupo 4: Herbert Caller, Rafael Belaúnde y Rosario del Pilar Fernández
Temas y formato del debate presidencial
El debate se desarrollará en cuatro momentos. En el primer bloque, los candidatos presentarán sus propuestas con un minuto de exposición y dos minutos y medio para comentarios y preguntas.
El segundo bloque incluirá intervenciones ciudadanas con preguntas desde distintas regiones del país, que deberán ser respondidas en un minuto y treinta segundos.
En el tercer bloque se profundizará en un tema estratégico nacional, con un minuto inicial de planteamiento y dos minutos y medio de intercambio.
Finalmente, cada postulante contará con un minuto para emitir su mensaje de cierre al país.